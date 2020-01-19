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«Китайский Uber» начал поиски сотрудников в России

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Китайская транспортная компания Didi Chuxing, владеющая такси-агрегатором DiDi, планирует открыть офис в России — представители организации ищут на местном рынке главу подразделения. Об сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с планами оператора.

«Китайский Uber» начал поиски сотрудников в России

По данным издания, в начале января на сайте LinkedIn также была размещена вакансия PR-менеджера DiDi с офисом в Санкт-Петербурге. Потенциальному сотруднику среди прочего также предстоит «взаимодействовать с профильными ассоциациями и государством».

По словам собеседник РБК, Didi Chuxing уже провела в России несколько собеседований с кандидатами на место топ-менеджера, хотя соискателям всех деталей будущего функционала она не раскрыла.

«Они действительно хотят открыть офис, но, чем он будет заниматься, неизвестно. Может быть, пока речь идет исключительно об аналитической службе, которая изучит ситуацию на транспортном рынке в России. На основании анализа они смогут решить, стоит заходить на этот рынок или нет», — заявил источник.

В пресс-службе Didi Chuxing не ответили на запрос.

Didi Chuxing — крупнейший китайский сервис каршеринга и заказа такси, запущенный в 2012 году Alibaba Group. Компания несколько лет подряд покупает доли в перспективных предприятиях Латинской Америки, Азии и даже Восточной Европы. 

В июле 2019 года сервис привлек $600 млн от Toyota Motor и объявил о создании совместного предприятия, в рамках которого в сервисе заказа такси планируется использовать искусственный интеллект и разработки японского автопроизводителя. В ноябре 2016-го в компанию также инвестировал РФПИ через Российско-китайский инвестиционный фонд  (размер вложений не раскрывался).

Фото: Unsplash

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