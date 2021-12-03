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Акции сервиса такси DiDi в Нью-Йорке рухнули на 16% за 3 часа на новостях об уходе с биржи

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Акции китайского сервиса такси DiDi на Нью-Йоркской бирже обвалились на 16% всего за 3 часа. Компания заявила, что проведет делистинг и уйдет с NYSE, разместив свои акции на бирже в Гонконге. Об этом DiDi попросили власти Китая.

Акции сервиса такси DiDi в Нью-Йорке рухнули на 16% за 3 часа на новостях об уходе с биржи

По данным на 18:25 мск, объем дневного падения котировок DiDi на Нью-Йоркской бирже составил 14,5% – с $8,03 до $6,65 за акцию. В течение торговой сессии ценные бумаги компании дешевели на 17% до $6,51 за штуку.

3 декабря совет директоров DiDi объявил, что компания проведет делистинг на бирже в Нью-Йорке. На такой шаг DiDi пошла по просьбе властей Китая. Теперь сервис такси планирует разместить свои ценные бумаги на бирже в Гонконге. Компания рассчитывает конвертировать расписки, которые торгуются в США, в акции на гонконгской бирже. 

DiDi провела IPO всего 6 месяцев назад в июне 2021 года. Компания привлекла $4 млрд. Сразу после размещения на бирже в Нью-Йорке власти Китая инициировали расследование в отношении компании, посчитав, что она создала угрозу утечки данных китайских пользователей за границу.

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Фото на обложке: Kaspars Grinvalds / Shutterstock

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