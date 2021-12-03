Китайский сервис такси DiDi уйдет с американской биржи через полгода после IPO

Совет директоров китайской компании DiDi Global Inc. одобрил решение о делистинге с Нью-Йоркской фондовой биржи. Вместо этого компания запланировала разместить обыкновенные акции класса А на бирже в Гонконге, говорится в сообщении компании.

Компания рассчитывает конвертировать американские депозитарные акции (ADS), которые сейчас торгуются в США, в акции, которые будут «свободно обращаться на другой международно признанной фондовой бирже».

В конце ноября власти Китая обратились к DiDi с просьбой подготовить план ухода с американской биржи, писал Bloomberg со ссылкой на источники. Тогда проговаривалось два варианта — приватизация Didi с выкупом акций у действующих инвесторов по цене не ниже, чем на IPO, либо делистинг в США и размещение акций в Гонконге.

DiDi провела IPO в июне 2021 года и привлекла $4 млрд. После этого власти Китая инициировали расследование в отношении компании и потребовали удаления сервиса из магазинов приложений в Китае, так как посчитали, что после IPO компания «создала угрозу передачи данных китайских пользователей за границу».

«Я думаю, Китай ясно дал понять, что больше не хочет, чтобы технологические компании выходили на рынки США, потому что это переводит их под юрисдикцию регулирующих органов США, — сообщил в интервью CNBC региональный глава азиатского подразделения Cambridge Associates Аарон Костелло. — Таким образом, мы полагаем, что почти все технологические компании, зарегистрированные в США, перейдут в Гонконг или на материк».

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Фото на обложке: Unsplash