Китайский регулятор потребовал удалить приложение для заказа такси DiDi из магазинов

1 июля DiDi дебютировала на Уолл-стрит и за первые часы собрала $4,4 млрд. Однако спустя несколько дней Управление по вопросам киберпространства Китая (China Cyberspace Administration, CAC) обвинило сервис в незаконном сборе и использовании личных данных пользователей и потребовало удалить его из всех магазинов приложений на территории страны.

2 июля китайский регулятор объявил о начале расследования в отношении DiDi с целью защитить «национальную безопасность и общественные интересы». Два дня спустя он потребовал, чтобы DiDi Global Inc. изменила свою политику в соответствии с правилами защиты данных, действующими в стране. Однако в своем заявлении регулятор не уточнил, в каких именно нарушениях обвиняется компания.

В ответ DiDi подтвердила, что приостановила регистрацию новых пользователей и удалит свое приложение из магазинов. Компания также заявила о том, что рассмотрит запрошенные изменения, а пока продолжит работать для тех, кто уже пользуется услугами сервиса.

Однако внимание специалистов привлек тот факт, что расследование началось всего через четыре дня после выхода DiDi на биржу Нью-Йорка. После IPO компания получила оценку в $67,5 млрд, а стоимость одной акции составила $14.

В документах перед листингом на Уолл-стрит компания заявила, что придерживается «строгих процедур в сборе, передаче, хранении и использовании пользовательских данных в соответствии с нашей политикой конфиденциальности и безопасности».

29 июня, за день до выхода на биржу, в китайской версии приложения Didi обновилась политика в отношении информации пользователей и конфиденциальности. По словам представителей платформы, это было «регулярное обновление», связанное с добавление двух новых встроенных сервисов.

Согласно Yahoo Finance, после объявления о расследовании стоимость акций Didi упала на 8%. В четверг они достигли максимума в $16,88 и в пятницу закрылись на уровне $15,53.

В последние месяцы китайское правительство принимает решительные меры в отношении технологических гигантов страны по антимонопольным вопросам и кибербезопасности. Самым известным примером стало преследование Alibaba. Компания столкнулась с рядом штрафов, санкций и расследований, а ее основатель Джек Ма практически не появлялся на публике с октября прошлого года, не считая участия в виртуальном мероприятии.

DiDi была основана Уиллом Ченгом в 2012 году и сейчас работает в более чем 15 странах. Только в Китае с помощью сервиса ежедневно совершается более 20 млн поездок.

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