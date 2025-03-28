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Продажи БАДов в аптеках упали на 3,4% за год

Новости
Новости
Анастасия Липчанская
Анастасия Липчанская

Редактор новостного блока

Анастасия Липчанская
В 2024 году продажи биологически активных добавок (БАД) в российских аптеках упали на 3,4% в натуральном выражении. Было реализовано 404 млн упаковок — против 418 млн в 2023 году, говорится в отчете аналитической компании DSM Group. При этом в деньгах продажи выросли на 13% год к году, до 143 млрд рублей.
Продажи БАДов в аптеках упали на 3,4% за год
  1. Новости

В DSM Group отметили, что с 1 января 2021 года, когда была разрешена продажа добавок дистанционным способом, «значимость реализации БАД на маркетплейсах неуклонно растет». Аналитики подсчитали, что тенденция стала особенно заметна с 2023 года, когда спрос на БАДы в аптеках снизился на 0,5%, до 415 млн упаковок.

В то же время объем продаж БАДов на маркетплейсах, таких как Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и «Магнит Маркет», превысил 42,6 млрд рублей, показав прирост в 40%. Доля маркетплейсов в общем объеме продаж БАДов выросла с 19,4% до 23%.

Продажи БАДов через аптеки и маркетплейсы по итогам 2024 года составили порядка 185,6 млрд рублей. Это на 18,3% больше, чем в 2023 году, указали в DSM Group.

  • 25 марта совет Торгово-промышленной палаты по развитию электронной коммерции обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой усилить контроль за продажей БАДов в интернете. Согласно обращению, рост продажи БАДов на маркетплейсах приводит к появлению подделок.

Фото на обложке: sukkub76 / Shutterstock / FOTODOM

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