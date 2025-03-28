Продажи БАДов в аптеках упали на 3,4% за год
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В DSM Group отметили, что с 1 января 2021 года, когда была разрешена продажа добавок дистанционным способом, «значимость реализации БАД на маркетплейсах неуклонно растет». Аналитики подсчитали, что тенденция стала особенно заметна с 2023 года, когда спрос на БАДы в аптеках снизился на 0,5%, до 415 млн упаковок.
В то же время объем продаж БАДов на маркетплейсах, таких как Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и «Магнит Маркет», превысил 42,6 млрд рублей, показав прирост в 40%. Доля маркетплейсов в общем объеме продаж БАДов выросла с 19,4% до 23%.
Продажи БАДов через аптеки и маркетплейсы по итогам 2024 года составили порядка 185,6 млрд рублей. Это на 18,3% больше, чем в 2023 году, указали в DSM Group.
- 25 марта совет Торгово-промышленной палаты по развитию электронной коммерции обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой усилить контроль за продажей БАДов в интернете. Согласно обращению, рост продажи БАДов на маркетплейсах приводит к появлению подделок.
Фото на обложке: sukkub76 / Shutterstock / FOTODOM
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