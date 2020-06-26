Названа разница между российскими и зарубежными программистами

Компания JetBrains представила четвертое ежегодное исследование экосистемы разработки, в котором сравнила, чем российские программисты отличаются от зарубежных коллег. В ходе исследования было опрошено 20 тысяч программистов из 18 стран (среди них — 2,5 тысяч респондентов из России).

Профессиональная сфера

Языки программирования. В текущем году Python обошел Java в списке используемых языков и в России, и в мире. Однако в качестве основного языка большинство опрошенных по-прежнему везде выбирают Java.

TypeScript и С++ вытеснили PHP из пятерки наиболее часто используемых языков в мире, а в России PHP все еще держится на 4-м месте:

Топ-5 для мира: JavaScript (70,6%), Python (56,1%), Java (55,6%), TypeScript (28,5%), C++ (27,6%);

Топ-5 для России: JavaScript (62,8%), Python (46,8%), Java (36,5%), PHP (24,5%), TypeScript (23,1%).

Похожие результаты наблюдаются и в ответах, касающихся изучения дополнительных языков: российских разработчиков больше привлекают новые языки. Они чаще изучают Go и Kotlin, а Python, Java, TypeScript и PHP осваивают реже.

Топ-5 языков, которые респонденты начали или продолжили учить в течение последних 12 месяцев:

в мире — Python (31%), JavaScript (26%), Java (22%), TypeScript (20%), Go (18%);

в России — JavaScript (24%), Python (23%), Go (22%), Kotlin (18%), Java (15%).

Базы данных. Топ-3 СУБД по использованию за последний год в мире: MySQL (66%), PostgreSQL (36%), MongoDB (35%). В России же с уверенным отрывом лидирует PostgreSQL (61%), на MySQL приходится 42%, по 30% у MongoDB и Redis.

Еще россияне в 10 раз чаще используют ClickHouse — СУБД с российскими корнями.

Хостинг. В России по-прежнему предпочитают хостить базы данных, сервисы и приложения на частных серверах (66%) или локально (53%). Популярность облачных сервисов (AWS, MS Azure, GCP и других) почти в 2 раза ниже, чем в мире, — 27% и 53% соответственно.

Open source. Российские разработчики реже участвуют в проектах с открытым исходным кодом — 41% против 52% в мире.

Типы разработки. Российские программисты больше заняты в продуктовой разработке — 71% в России по сравнению с 63% в мире.

Аутсорсинговой разработкой в России также занято больше людей, чем в среднем по миру, — 22% и 13% соответственно. А вот тех, кто разрабатывает продукты для использования внутри собственной компании, в России в полтора раза меньше, чем в мире, — 30% против 46%.

Образ жизни

Распорядок дня. Российские программисты начинают свой рабочий день позже: лишь половина из них приступают к работе до 10 утра, в остальном же мире так поступают 80%.

Хобби. У всех разработчиков, независимо от страны, хобби похожи. В свободное время они больше всего любят заниматься программированием.

Однако есть и отличия: если в среднем по миру разработчики чаще смотрят ТВ, социализируются и смотрят спортивные игры, то россияне чаще читают, занимаются спортом и путешествуют.

Мероприятия. Российские программисты чаще ходят на митапы — 47% против 34% в мире.

Соцсети. У россиян гораздо популярнее «ВКонтакте» и Instagram, в мире же лидируют Twitter и Facebook. Отечественные программисты меньше используют в качестве источнико информации соцсети, новостные сайты, ТВ (почти в 5 раз), печатные СМИ (в 4 раза) и радио (в 3 раза), а вот к книгам и форумам (Reddit, Stack Overflow) обращаются чаще зарубежных коллег.

Искусственный интеллект. Российские разработчики больше доверяют искусственному интеллекту — 62% допускают, что ИИ заменит программистов в будущем, а 8% совершенно в этом уверены. В мировом комьюнити это 50% и 4% соответственно.

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