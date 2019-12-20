Стартап DigEd получил 3 млн рублей по итогам четвертого акселератора в сфере образования ED2

Платформа автоматизации учебной деятельности DigEd по итогам четвертого набора акселератора ED2 получила грант в размере 3 млн рублей. Об этом Rusbase сообщил представитель ED2.

Итоги набора были подведены на демо-дне 13 декабря. 20 команд-финалистов презентовали проекты представителям крупных корпораций, фондам, частным инвесторам и экспертному сообществу EdTech-рынка.

Целью акселератора стал поиск и развитие стартапов в сфере школьного, дошкольного, дополнительного и корпоративного образования, сегмента HR-tech, а также социальной и инклюзивной форм обучения. Ожидается, что в результате появятся новые образовательные технологии и продукты.

Лучшими стартапами признаны:

«Кодиум» — онлайн-занятия по программированию для детей 6–15 лет.

— онлайн-занятия по программированию для детей 6–15 лет. «Credentia» — инструмент для создания, выдачи, проверки и хранения цифровых документов, созданный для образовательных организаций.

— инструмент для создания, выдачи, проверки и хранения цифровых документов, созданный для образовательных организаций. Mentorbot — онлайн-сервис для решения карьерных и личных задач с помощью алгоритмов ИИ.

— онлайн-сервис для решения карьерных и личных задач с помощью алгоритмов ИИ. Core – платформа адаптивного онлайн-микрообучения.

– платформа адаптивного онлайн-микрообучения. «Взнания» — платформа, позволяющая ученикам в игровой форме изучать иностранную лексику, а учителям контролировать обучение.

— платформа, позволяющая ученикам в игровой форме изучать иностранную лексику, а учителям контролировать обучение. «Дебютант» — онлайн-платформа для занятий музыкой с реальными преподавателями.

— онлайн-платформа для занятий музыкой с реальными преподавателями. Break Free — онлайн-платформа, которая позволяет развивать навыки общения и эмоционального интеллекта.

— онлайн-платформа, которая позволяет развивать навыки общения и эмоционального интеллекта. Collabra — платформа для организации командной работы для детей от 10 лет.

— платформа для организации командной работы для детей от 10 лет. DigEd — платформа автоматизации учебной деятельности.

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