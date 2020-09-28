«Тинькофф» занял первое место в рейтинге цифровизации банков

Фонд «Сколково» и компания VR_Bank оценили уровень цифровизации топ-50 российских банков по итогам работы в первом полугодии 2020 года. Об этом организаторы проекта рассказали Rusbase.

Эксперты отмечают, что после публикации аналогичного рейтинга по итогам 2019 года уровень цифровизации банков значительно вырос. Аналитики в том числе связывают цифровизацию с пандемией коронавируса. Они также обращают внимание на то, что банки предлагают новые услуги и вступают в коллаборацию со стартапами.

Лидерами рейтинга цифровизации по итогам первого полугодия 2020 года стали:

«Тинькофф»;

«ВТБ»;

Сбербанк;

«Райффайзенбанк»;

«Альфа-Банк».

По сравнению с итогами прошлого года в топ-5 рейтинга произошли изменения. Из второй десятки на второе место поднялся банк ВТБ. Лидер прошлого рейтинга Райффайзенбанк потерял три позиции, Альфа-Банк — одну позицию.