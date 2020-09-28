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«Тинькофф» занял первое место в рейтинге цифровизации банков

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Фонд «Сколково» и компания VR_Bank оценили уровень цифровизации топ-50 российских банков по итогам работы в первом полугодии 2020 года. Об этом организаторы проекта рассказали Rusbase. 

«Тинькофф» занял первое место в рейтинге цифровизации банков

Эксперты отмечают, что после публикации аналогичного рейтинга по итогам 2019 года уровень цифровизации банков значительно вырос. Аналитики в том числе связывают цифровизацию с пандемией коронавируса. Они также обращают внимание на то, что банки предлагают новые услуги и вступают  в коллаборацию со стартапами. 

Лидерами рейтинга цифровизации по итогам первого полугодия 2020 года стали:

  • «Тинькофф»;
  • «ВТБ»;
  • Сбербанк;
  • «Райффайзенбанк»;
  • «Альфа-Банк».

По сравнению с итогами прошлого года в топ-5 рейтинга произошли изменения. Из второй десятки на второе место поднялся банк ВТБ. Лидер прошлого рейтинга Райффайзенбанк потерял три позиции, Альфа-Банк — одну позицию. 

Напомним, 22 сентября стало известно, что «Яндекс» предварительно договорился о покупке TCS Group — головной компании «Тинькофф». По предварительному соглашению, «Яндекс» заплатит $27,64 за каждую акцию банка. Общая стоимость составит примерно $5,48 млрд. Олег Тиньков заявил, что останется в компании после слияния с «Яндексом».
Фото: Trismegist san / Shutterstock

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