Открыта регистрация на онлайн-конференцию по цифровой трансформации бизнеса

15 сентября состоится стрим-конференция Digital Day. Эксперты обсудят проблемы цифровой трансформации бизнеса, трудности при поиске специалистов, перспективные технологии, а также поделятся кейсами. Участвовать в мероприятии можно бесплатно после регистрации.

Конференция будет разделена на четыре трека:

«Преобразование цифровой инфраструктуры». В рамках трека спикеры поговорят об этапах и сложностях цифровой трансформации бизнеса. «Главный ресурс цифровой экономики». Эксперты обсудят, какие компетенции нужны специалистам и как адаптировать сотрудников к изменениям. «Эффекты цифровой трансформации». Спикеры представят кейсы и расскажут, как внедрять «умное» производство и инфраструктуру. «Открытый микрофон. Как подняться на волне инноваций». Участники узнают, какие технологии востребованы сегодня и что нужно делать, чтобы зарабатывать в будущем.

Перед участниками конференции выступят:

Александр Дмитриев , операционный директор Ctrl2GO, генеральный директор Clover Group;

, операционный директор Ctrl2GO, генеральный директор Clover Group; Дарья Топильская , генеральный директор «Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ»;

, генеральный директор «Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ»; Дмитрий Ржавин , директор проектной деятельности Ctrl2GO;

, директор проектной деятельности Ctrl2GO; Мария Еремцова , директор по развитию бизнес-интегратора Ctrl2GO;

, директор по развитию бизнес-интегратора Ctrl2GO; Элина Идрисова , руководитель бизнес-единицы зарубежных проектов Ctrl2GO;

, руководитель бизнес-единицы зарубежных проектов Ctrl2GO; Янис Стакс , исполнительный директор компании Clover;

, исполнительный директор компании Clover; Дмитрий Лапин , руководитель технологической лаборатории Clover;

, руководитель технологической лаборатории Clover; Григорий Федоров , заместитель исполнительного директор компании Clover;

, заместитель исполнительного директор компании Clover; Денис Касимов , генеральный директор Factory5;

, генеральный директор Factory5; Антон Каркашин , заместитель директора дирекции по стратегии особой экономической зоны «Технополис “Москва”»;

, заместитель директора дирекции по стратегии особой экономической зоны «Технополис “Москва”»; Евгений Виноградов , заместитель руководителя проекта «Атлас новых профессий»;

, заместитель руководителя проекта «Атлас новых профессий»; Виктория Арабина , партнер компании Rights Business Standard, основатель компании Venn («Корпорация развития современных технологий»).

, партнер компании Rights Business Standard, основатель компании Venn («Корпорация развития современных технологий»). Иван Картовицкий, председатель правления Национальной телемедицинской ассоциации (НТМА), руководитель направления «Телемедицина» компании «Доктор на работе».

Зарегистрироваться для участия можно на странице онлайн-конференции.





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Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock



