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Открыта регистрация на онлайн-конференцию по цифровой трансформации бизнеса
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Евгения Хрисанфова
15 сентября состоится стрим-конференция Digital Day. Эксперты обсудят проблемы цифровой трансформации бизнеса, трудности при поиске специалистов, перспективные технологии, а также поделятся кейсами. Участвовать в мероприятии можно бесплатно после регистрации.
Открыта регистрация на онлайн-конференцию по цифровой трансформации бизнесаЕвгения Хрисанфова
Конференция будет разделена на четыре трека:
- «Преобразование цифровой инфраструктуры». В рамках трека спикеры поговорят об этапах и сложностях цифровой трансформации бизнеса.
- «Главный ресурс цифровой экономики». Эксперты обсудят, какие компетенции нужны специалистам и как адаптировать сотрудников к изменениям.
- «Эффекты цифровой трансформации». Спикеры представят кейсы и расскажут, как внедрять «умное» производство и инфраструктуру.
- «Открытый микрофон. Как подняться на волне инноваций». Участники узнают, какие технологии востребованы сегодня и что нужно делать, чтобы зарабатывать в будущем.
Перед участниками конференции выступят:
- Александр Дмитриев, операционный директор Ctrl2GO, генеральный директор Clover Group;
- Дарья Топильская, генеральный директор «Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ»;
- Дмитрий Ржавин, директор проектной деятельности Ctrl2GO;
- Мария Еремцова, директор по развитию бизнес-интегратора Ctrl2GO;
- Элина Идрисова, руководитель бизнес-единицы зарубежных проектов Ctrl2GO;
- Янис Стакс, исполнительный директор компании Clover;
- Дмитрий Лапин, руководитель технологической лаборатории Clover;
- Григорий Федоров, заместитель исполнительного директор компании Clover;
- Денис Касимов, генеральный директор Factory5;
- Антон Каркашин, заместитель директора дирекции по стратегии особой экономической зоны «Технополис “Москва”»;
- Евгений Виноградов, заместитель руководителя проекта «Атлас новых профессий»;
- Виктория Арабина, партнер компании Rights Business Standard, основатель компании Venn («Корпорация развития современных технологий»).
- Иван Картовицкий, председатель правления Национальной телемедицинской ассоциации (НТМА), руководитель направления «Телемедицина» компании «Доктор на работе».
Зарегистрироваться для участия можно на странице онлайн-конференции.
В проекте Dig(IT)al рассказываем о технологиях, которые помогут вам заработать. Переходите на цифровую сторону бизнеса.
Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock
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