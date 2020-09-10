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Открыта регистрация на онлайн-конференцию по цифровой трансформации бизнеса

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

15 сентября состоится стрим-конференция Digital Day. Эксперты обсудят проблемы цифровой трансформации бизнеса, трудности при поиске специалистов, перспективные технологии, а также поделятся кейсами. Участвовать в мероприятии можно бесплатно после регистрации.

Открыта регистрация на онлайн-конференцию по цифровой трансформации бизнеса

Конференция будет разделена на четыре трека:

  1. «Преобразование цифровой инфраструктуры». В рамках трека спикеры поговорят об этапах и сложностях цифровой трансформации бизнеса.
  2. «Главный ресурс цифровой экономики». Эксперты обсудят, какие компетенции нужны специалистам и как адаптировать сотрудников к изменениям.
  3. «Эффекты цифровой трансформации». Спикеры представят кейсы и расскажут, как внедрять «умное» производство и инфраструктуру.
  4. «Открытый микрофон. Как подняться на волне инноваций». Участники узнают, какие технологии востребованы сегодня и что нужно делать, чтобы зарабатывать в будущем.

Перед участниками конференции выступят:

  • Александр Дмитриев, операционный директор Ctrl2GO, генеральный директор Clover Group;
  • Дарья Топильская, генеральный директор «Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ»;
  • Дмитрий Ржавин, директор проектной деятельности Ctrl2GO;
  • Мария Еремцова, директор по развитию бизнес-интегратора Ctrl2GO;
  • Элина Идрисова, руководитель бизнес-единицы зарубежных проектов Ctrl2GO;
  • Янис Стакс, исполнительный директор компании Clover;
  • Дмитрий Лапин, руководитель технологической лаборатории Clover;
  • Григорий Федоров, заместитель исполнительного директор компании Clover;
  • Денис Касимов, генеральный директор Factory5;
  • Антон Каркашин, заместитель директора дирекции по стратегии особой экономической зоны «Технополис “Москва”»;
  • Евгений Виноградов, заместитель руководителя проекта «Атлас новых профессий»;
  • Виктория Арабина, партнер компании Rights Business Standard, основатель компании Venn («Корпорация развития современных технологий»).
  • Иван Картовицкий, председатель правления Национальной телемедицинской ассоциации (НТМА), руководитель направления «Телемедицина» компании «Доктор на работе».

Зарегистрироваться для участия можно на странице онлайн-конференции.

В проекте Dig(IT)al рассказываем о технологиях, которые помогут вам заработать. Переходите на цифровую сторону бизнеса.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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