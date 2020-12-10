Digital Disrupt вложил 30 млн рублей в сервис хранения вещей «Кьюби»

Закрытый частный клуб венчурного капитала Digital Disrupt инвестировал 30 млн рублей в сервис хранения личных вещей с доставкой «Кьюби» . Основатели клуба Артем Ермолаев и Андрей Белозеров стали новыми партнерами стартапа. Об этом Rusbase сообщил представитель Digital Disrupt.

Привлеченные средства будут направлены на масштабирование, развитие B2B-направления и инфраструктуры «Кьюби».

«Рынок индивидуального хранения в Москве растет на 30 % в год. Из-за современного технологичного формата, который экономит клиентам время и деньги, спрос на услуги "Кьюби" оказался еще выше»,— комментирует Артем Ермолаев.

Он добавил, что стартап обеспечивает достойный уровень сервиса, показывает хороший рост и высокую потребительскую лояльность.

Модель инвестирования средств, а также условия партнерства предпринимателей и «Кьюби» не раскрываются.

Стартап предлагает клиентам хранение вещей «под ключ». При этом компания берет на себя весь процесс доставки: упаковку, погрузку, хранение на складе и быструю доставку владельцу по запросу. «Кьюби» работает как с частными клиентами, так и выступает аутсорс-сервисом для бизнеса.

По предоставленным данным, площадь складов «Кьюби» составляет 2,5 тысячи квадратных метров. К концу года компания планирует увеличить показатель до 10 тысяч. Тарифы стартапа предполагают оплату за хранение вещей поштучно или за фактический объем, занимаемый вещами. Сервис работает по подписке.

Сервис «Кьюби» был запущен в Москве в конце 2018 года Михаилом Семеновым и Кариной Львовой.

Отмечается, что «Кьюби» — это не первый on-demand проект, вошедший в портфолио Digital Disrupt. В венчурном портфеле клуба также числится сервис страхования вещей по фотографии «Все в порядке», позволяющий получать возмещение в случае поломки застрахованного имущества.

Также Digital Disrupt инвестирует в онлайн-образование, микромобильные проекты, стартапы в сфере киберспорта, прикладного ИИ и науки. По собственным данным, портфолио клуба насчитывает несколько десятков проектов. Среди них — сервис поиска персонала для цифровых компаний Pitch.Me, киберспортивная платформа OverPro, сервис каршеринга по подписке The Mashina и другие.

О создании клуба венчурных инвестиций Digital Disrupt стало известно в конце ноября. Он был запущен в 2020 году и инвестирует как самостоятельно, так и совместно с партнерами, работающими в ИТ-индустрии.

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