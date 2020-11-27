Инвесторы Артем Ермолаев и Андрей Белозеров основали клуб венчурного капитала Digital Disrupt

Российские инвесторы Артем Ермолаев и Андрей Белозеров запустили в 2020 году закрытый частный клуб венчурного капитала Digital Disrupt. Об этом Rusbase рассказали представители клуба.

Digital Disrupt инвестирует как самостоятельно, так и совместно с партнерами, работающими в ИТ-индустрии по всему миру. В числе партнеров — международные венчурные фонды из США Mindrock Capital, Starta Ventures и 13 Ventures, инвестиционный холдинг «Авенир» и другие.

Такое партнерство открывает основателям стартапов доступ к финансовым ресурсам и лучшим бизнес-практикам, а также помогает в развитии на международных рынках.

Среди приоритетных направлений проектов для инвестиций Digital Disrupt рассматривает:

онлайн-образование (новые модели обучения в меняющемся мире);

on-demand сервисы (сервисы услуг, экономящие время людей на регулярные рутинные процедуры);

микромобильные проекты (кикшеринг, использование автомобиля по подписке);

стартапы в сфере киберспорта, прикладного искусственного интеллекта и науки.

Андрей Белозеров

«В основном мы инвестируем в проекты на ранних стадиях, не просто как финансовые инвесторы, но и как носители умных денег. Наша цифровая компетенция и широкая сеть контактов позволяют проектам избегать ошибок в начале пути, быстро находить партнеров, клиентов, инвесторов на будущие раунды», – пояснил учредитель клуба Digital Disrupt Андрей Белозеров.

Digital Disrupt выступает также в роли наставника:

предоставляет юридические консультации и экспертную оценку;

помогает найти инвестиционный пакет для реализации пилотного проекта;

открывает наиболее перспективным командам возможность участия во встречах клуба, проходящих в закрытом кругу профессионального сообщества.

Артем Ермолаев

«Мы считаем цифру самым перспективным рынком на ближайшее десятилетие, верим в потенциал стартапов этого направления», – подчеркнул учредитель клуба Digital Disrupt Артем Ермолаев.

На сегодняшний день портфель клуба насчитывает более десятка стартапов. Среди них — приложение для электронного образования детей в Кении Fred the Hippo, киберспортивная платформа OverPro, проект по предоставлению автомобилей по подписке The Mashina, сервис хранения вещей on-demand «Кьюби» и другие.

Кроме того, совместно с фондом Starta Ventures клуб вложился в рекрутинговый проект PitchMe из Великобритании, который занимается анализом цифровых следов кандидатов и формирует их объективные профили для потенциальных работодателей.

Вместе с фондом MindRock Capital клуб вложился в Momentus. Эта компания изобрела космический тягач для вывода спутников на орбиту и через 20 лет планирует добывать полезные ископаемые на других планетах. Digital Disrupt с еще одним партнером – фондом 13 Ventures – инвестировал в компанию Videray, разработавшую портативный рентгеновский сканер.

Первым «инвестиционным выходом» клуба стала онлайн-платформа для подготовки к сдаче экзаменов «Тетрика», которую позже выкупила Mail.ru Group. Это позволило реинвестировать капитал и получить новые ресурсы для роста поддерживаемых проектов. Так, например, по данным Digital Disrupt, детская образовательная платформа Tilli для подготовки детей к школе возросла в 25 раз за 2020 год.

Фото: Digital Disrupt

Фото на обложке: Hand Robot / Shutterstock