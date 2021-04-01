Стартапу на заметку: какие фонды недавно появились на рынке

В 2021 году инвесторы готовы вкладывать в искусственный интеллект, EdTech, FinTech, MedTech, страхование, сферу развлечений, киберспорт и другие области. Собрали для вас фонды, которые появились на рынке в последние месяцы.

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Begin Capital AI

Для кого: ИИ-стартапы ранних стадий

Чек: $100-250 тыс.

Сайт Begin Capital

В январе основатель Begin Capital Алексей Менн объявил о запуске еще одного фонда под этим брендом — Begin Capital AI с фокусом на стартапы ранних стадий в области искусственного интеллекта. Объем фонда — $10 млн, целевой чек — $100-250 тыс.

«AI — это катализатор, который может ускорить развитие большинства отраслей экономики. Мы верим, что у компаний, которые будут эффективно использовать решения, связанные с искусственным интеллектом, будет огромное преимущество над конкурентами. Более того, многие новые компании будут с AI DNA на самом старте. Наша цель: стать очень желанным выбором для партнерства by default со стартапами ранних стадий в сфере AI и расти вместе с ними», — написал Менн.





AltaIR ABO

Для кого: стартапы поздней стадии и pre-IPO в разных областях

Сайт AltaIR Capital

Инвестор, основатель AltaIR Capital Игорь Рябенький запустил новый фонд AltaIR ABO для вложений в глобальные стартапы на поздней стадии и на стадии pre-IPO. Целевой объем фонда составит $300 млн, уже привлечено более $50 млн.

В AltaIR ABO намерены проинвестировать 30-50 проектов в ближайшие три года. Фонду интересны стартапы в таких областях, как финтех, повышение эффективности распределенных команд, страхование, цифровая медицина, образование, искусственный интеллект и машинное обучение. По словам Рябенького, первые экзиты инвесторы должны увидеть уже в течение года.

Сейчас в портфеле фондов AltaIR Capital свыше 300 технологических стартапов. Быстрее всех растут такие проекты, как Miro, Albert, Turing, Squire и др. К марту 2021 года, по собственным данным, компания совершила более 20 успешных экзитов.





Flashpoint Secondary Fund и Flashpoint VC III

Для кого: стартапы поздних стадий из Европы, Израиля, СНГ

Сайт Flashpoint

В феврале стало известно, что венчурная компания Flashpoint (ранее Buran VC) запустила новый фонд Flashpoint Secondary Fund, нацеленный на выкуп долей ранних инвесторов в стартапах поздних стадий. Целевой размер фонда — $200 млн, привлечено уже около половины этой суммы.

Фонду интересны проекты в области развлечений, образования, здравоохранения и финансов из Центральной и Восточной Европы, Израиля, Финляндии, стран Балтии и СНГ.

Flashpoint Secondary Fund — пятый по счету фонд, основанный финансистами Михаилом Салонтаем и Александром Коноплястым. В фонд также вложились основатели и бывшие владельцы крупного сайта для игры в покер PokerStars — фэмили-офис Шейнберг. Управлять Flashpoint Secondary Fund будет команда под руководством Михаила Салонтаи и Криса Бакстера.

В конце 2020 года также сообщалось о запуске фонда Flashpoint VC III с целевым объемом $75–100 млн (к моменту анонса уже было привлечено $50 млн). Фонд будет вкладываться в SaaS-проекты и стартапы в области развлечений, образования, здравоохранения, финансов.

S16 Angel Fund

Для кого: стартапы по всему миру, разделяющие ценности сообщества

Чек: средний — $250 тыс.

Сайт S16

В конце 2020 года сообщество предпринимателей «Шмит16» запустило венчурный фонд S16 Angel Fund с фокусом на инвестиции founder-in-founder.

Среди партнеров фонда — сооснователь Payment Systems Анатолий Марьин, партнер курьерской службы Dostavista Александр Шамис, основатель «Партии еды» Михаил Перегудов, бывший исполнительный директор Goldman Sachs в России Олег Биберган и другие. До S16 Angel Fund они вложились почти в 30 компаний в качестве бизнес-ангелов.

Первые пять стартапов, в которые проинвестирует S16 Angel Fund по модели founder-in-founder, были определены, по собственным данным, еще в 2020 году. За полгода с момента запуска фонд планировал вложиться еще в пять стартапов (в среднем по $250 тысяч в каждый).

Помимо инвестиций фонд предложит фаундерам доступ к сети нетворкинга. Стартапы смогут подать заявку основателям и получить консультацию специалистов экосистемы сообщества «Шмит16» по вопросам выхода на новый рынок, ценообразования, коучинга для команды.





Fores Ventures

Для кого: глобальные стартапы; Series A, seed, pre-seed

Сайт Fores Ventures

Частный фонд венчурных инвестиций Fores Ventures основали Алексей Четвергов и Павел Анненков в 2020 году. «Мы не просто инвестируем в компании. Мы помогаем предпринимателям и их проектам расти и развиваться с помощью нашего бизнес-опыта, компетенций и связей», — говорится на сайте Fores Ventures.

Фонду в первую очередь интересны зарубежные стартапы и проекты с российскими корнями, нацеленные на международную экспансию, в областях FoodTech, Retail, В2В, EdTech, Entertainment, FinTech. География фонда — Западная и Восточная Европа, Великобритания, США, Азиатско-Тихоокеанский регион.





Фонд для стартапов pre-seed от Startup Lab

Для кого: стартапы на уровне идеи

Сайт Startup Lab

Фонд Startup Lab объявил о том, что начнет инвестировать в проекты на уровне идеи, в декабре 2020 года. Новый фонд будет распределять инвестиции на трех этапах работы со стартапом:

Ознакомительный (2-3 месяца) — фонд обеспечит трекерскую и менторскую поддержку, юридические консультации и др. Выход стартапа на новый рынок — с инвестициями фонда ($50 тыс. — $100 тыс). Упаковка проекта под привлечение дополнительных инвестиций — с вложениями фонда до $300 тыс.

Предпосевной фонд с акселерационной программой Startup Lab — дочерняя структура фонда «ТилТех Капитал», среди основателей которого создатель сети «ВкусВилл» Андрей Кривенко. Это второй фонд команды Startup Lab, первый был основан в 2018 году и вложил около $1 млн в 25 стартапов.





Digital Disrupt

Для кого: стартапы в области онлайн-образования, on-demand и sharing, киберспорта, науки, прикладного ИИ

Сайт Digital Disrupt

Закрытый частный VC-клуб Digital Disrupt запустили в 2020 году два российских инвестора — Артем Ермолаев и Андрей Белозеров, оба до этого занимали топовые позиции в ДИТ г. Москвы.

Digital Disrupt инвестирует самостоятельно и совместно с партнерами из мировой ИТ-индустрии (в их числе — фонды Mindrock Capital, Starta Ventures, 13 Ventures и др.). Основатели уверены, что такое партнерство открывает стартапам доступ к финансам и лучшим бизнес-практикам, а также помогает в развитии за рубежом.

Приоритетные направления для инвестиций Digital Disrupt — онлайн-образование (новые модели обучения); on-demand сервисы, микромобильные проекты (кикшеринг, использование автомобиля по подписке), киберспорт, прикладной искусственный интеллект и наука.

По словам Андрея Белозерова, Digital Disrupt также выступает в роли наставника: предоставляет юридические консультации и экспертную оценку; помогает найти инвестпакет для реализации пилотного проекта; приглашает перспективные команды участвовать в закрытых встречах клуба.

В портфеле клуба более десятка стартапов, среди них — EdTech-приложение Fred the Hippo, киберспортивная платформа OverPro, сервис подписки на авто The Mashina, сервис хранения вещей on-demand «Кьюби» и другие. Первым экзитом клуба стала онлайн-платформа для подготовки к экзаменам «Тетрика», которую позже выкупила Mail.Ru Group.





Fort Ross Seed Fund

Для кого: стартапы на посевной и A-стадии с глобальным фокусом

Сайт Fort Ross Ventures

Fort Ross Ventures фокусируется на инвестициях в стартапы в США, Израиле и России. Как ожидается, новый фонд под брендом Fort Ross поддержит до 200 стартапов, его объем может составить до 8 млрд рублей. Одним из инвесторов станет Сбербанк, который обязался вложить в фонд до 2 млрд рублей.

Fort Ross Seed Fund будет инвестировать в стартапы из России и стран ближнего зарубежья, которые хотят развиваться на международном рынке. Фонду также интересны проекты из других стран с российскими корнями и/или перспективами развития в России. Как отметили представители фонда в разговоре с RB, стартапы будут искать без привязки к конкретной индустрии, ключевое — ценность, которую проекты могут получить от компаний-инвесторов фонда.

Фото на обложке: Unsplash.