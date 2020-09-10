Fort Ross Ventures запустит третий фонд на 8 млрд рублей

Управляющая компания Fort Ross Ventures объявила о создании третьего фонда – Fort Ross Seed Fund. Фонд будет специализироваться на инвестициях в стартапы на ранних стадиях: А и посевная стадия. Об этом Rusbase рассказал представитель Fort Ross Ventures.

В компании ожидают, что фонд в общей сложности поддержит до 200 стартапов, его общий объем планируется до 8 млрд рублей. Одним из инвесторов станет Сбербанк, который взял на себя обязательства вложить в новый фонд до 2 млрд рублей.

Поддержку получат стартапы из России и стран ближнего зарубежья, которые хотят развивать свои стартапы на международном рынке. Кроме того, фонд будет рассматривать и проекты из других стран, имеющие российские корни и/или «существенные перспективы развития своих продуктов и услуг в России».

Fort Ross Ventures фокусируется на инвестициях в стартапы в США, Израиле и России. Целевые компании работают в таких областях, как финансовые технологии, облачные технологии, искусственный интеллект, интернет вещей, безопасность и маркетплейсы.

Общий объем обязательств в фондах под управлением Fort Ross Ventures составляет $345 млн.