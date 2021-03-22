Игорь Рябенький запускает новый инвестиционный фонд на $300 млн

Игорь Рябенький запускает новый фонд AltaIR ABO для вложений в стартапы на поздней стадии и на стадии pre-IPO, сообщили RB.ru представители инвестора. Целевой размер фонда составит $300 млн, уже привлечено более $50 млн.

В AltaIR ABO намерены проинвестировать 30-50 проектов в ближайшие три года. Фонду будут интересны технологические стартапы с фокусом на финтех, сервисы повышения производительности и эффективности распределенных команд, страхование, цифровую медицину, образование, искусственный интеллект и машинное обучение.

Первые экзиты инвесторы увидят уже в течение первого года, обещает основатель инвестиционной компании AltaIR Capital Игорь Рябенький.

«Для инвесторов наших фондов ранних стадий мы уже зафиксировали рекордную доходность. Эти же инвесторы проявили интерес к нашему новому фонду. Кроме того, присоединяются новые партнеры. В силу нашего эффективного партнерства с большим количеством значимых международных проектов и фондов у нас есть прямой выход на сделки с привлекательными компаниями поздней и pre-IPO стадии», — добавил он.

Сейчас в портфеле фондов AltaIR Capital свыше 300 технологических стартапов. Быстрее всех растут такие проекты, как Miro, Albert, Turing, Squire, LiliBank, June, GuruShots, OpenWeb, Thriver, Deel, Equity Bee. По данным на март 2021 года компания совершила более 20 успешных экзитов, доходность активов AltaIR Capital превысила 100% годовых и продолжит свой рост в текущем году, говорится в сообщении.

В начале года фонд AltaIR Capital и инвесторы AltaClub вложились в израильский стартап EquityBee, чуть ранее — в EdTech-стартап Tappity.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: пресс-служба AltaIR Capital