Израильский стартап EquityBee привлек $20 млн при участии AltaClub и AltaIR Capital

Фонд AltaIR Capital и инвесторы AltaClub вложились в израильский стартап EquityBee. Лид-инвестором раунда А стал фонд Group 11, специализирующийся на FinTech-стартапах, сообщил RB.ru представитель AltaClub и Altair Capital.

Стартап основан в Израиле, сейчас развивается в Калифорнии. EquityBee предоставляет капитал сотрудникам стартапов для покупки опционов своей компании с помощью средств сторонних инвесторов (с учетом покрытия расходов на реализацию опционов и налоги).

Проект монетизируется за счет взимания с инвестора предоплаты в день инвестирования, а также через удержание комиссии после успешного выхода или IPO. Только за прошлый год EquityBee привлек 100 компаний, среди которых Airbnb, Palantir, DoorDash и Unity, говорится в сообщении.

Сумма средств, привлеченных для финансирования опционов сотрудников на акции, по итогам года, выросла более чем на 560%. Общая сумма инвестиций в компанию составила $28,3 млн.

Своей целью EquityBee ставит повышение осведомленности стартапов о выгоде использования опционов компании. «Многие из них не знают, что у них есть всего 90 дней после выхода из проекта на реализацию ценных бумаг, а кто-то и вовсе не использует эту возможность», — пояснил СЕО и фаундер стартапа Орен Барзилай.

Впервые AltaClub инвестировал в стартап EquityBee в феврале прошлого года. Ранее инвесторы AltaClub и фонд Altair Capital вложились в seed-раунде в образовательный стартап Tappity.