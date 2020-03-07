Digital Horizon оказался инвестором испанского необанка BNext

Компания Digital Horizon оказалась инвестором испанского необанка (работает только в режиме онлайн) BNext. Об этом Rusbase рассказал сооснователь и управляющий партнер Digital Horizon Алан Ваксман.

BNext в октябре 2019 года получил $25 млн в раунде А. Привлеченные средства будут направлены на выход в Латинскую Америку.

Digital Horizon не раскрывает сумму своих вложений в ходе раунда, а также полученную долю в компании.

По словам Ваксмана, компания уже начала запуск в Мексике.

«Для нас это хороший знак: население региона превышает 600 млн человек, и ни один англоязычный банк не смог занять на нем сильные позиции. BNext уже показал отличные результаты в Европе, и мы уверены, что в Латинской Америке компанию ждет успех», — сообщил сооснователь инвестиционной компании.

Лид-инвесторами раунда А, как сообщает издание Tech.eu, стали DN Capital, Redalpine и Speedinvest. Также в нем участвовали Future Future и мексиканская Cometa.

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