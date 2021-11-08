Фонд с российскими корнями Digital Horizon повторно вложился в израильский финтех-стартап Obligo

Венчурный фонд Digital Horizon VC повторно вложился в израильский финтех-стартап для рынка аренды жилья Obligo, сообщила пресс-служба фонда. В раунде B стартап привлек $35 млн инвестиций от ряда венчурных фондов во главе с 83North. Привлеченные инвестиции Obligo планирует направить на дальнейшее развитие в США и расширение линейки продуктов.
Obligo развивает финтех-продукты для арендодателей и арендаторов на американском рынке. Основной продукт Obligo – скоринговая платформа для оценки арендаторов. Пользователи открывают финтеху ограниченные данные о своих банковских транзакциях. Obligo обрабатывает их и принимает решение, может ли человек снять квартиру без залога.
Все финансовые отношения между арендодателем и съемщиком происходят через Obligo. Арендатор оплачивает ежемесячные платежи за недвижимость, рассрочку за залог, если он все же был назначен, и подписку на сервис.
Если квартире нанесен ущерб по вине жильцов, Obligo сразу выплачивает компенсацию владельцам, а со съемщиками, которые были освобождены от внесения депозита, договаривается либо о единовременном платеже, либо о беспроцентной рассрочке. Естественный износ ни арендатор, ни финтех не возмещают.
В 2020 году Digital Horizon также принял участие в раунде А, в котором стартап Obligo привлек $15,5 млн на развитие технологической платформы и масштабирование бизнеса.
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Фото на обложке: Inna Dodor /
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