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Фонд с российскими корнями Digital Horizon повторно вложился в израильский финтех-стартап Obligo

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Венчурный фонд Digital Horizon VC повторно вложился в израильский финтех-стартап для рынка аренды жилья Obligo, сообщила пресс-служба фонда. В раунде B стартап привлек $35 млн инвестиций от ряда венчурных фондов во главе с 83North. Привлеченные инвестиции Obligo планирует направить на дальнейшее развитие в США и расширение линейки продуктов.

Фонд с российскими корнями Digital Horizon повторно вложился в израильский финтех-стартап Obligo

Obligo развивает финтех-продукты для арендодателей и арендаторов на американском рынке. Основной продукт Obligo – скоринговая платформа для оценки арендаторов. Пользователи открывают финтеху ограниченные данные о своих банковских транзакциях. Obligo обрабатывает их и принимает решение, может ли человек снять квартиру без залога. 

Все финансовые отношения между арендодателем и съемщиком происходят через Obligo. Арендатор оплачивает ежемесячные платежи за недвижимость, рассрочку за залог, если он все же был назначен, и подписку на сервис.

Если квартире нанесен ущерб по вине жильцов, Obligo сразу выплачивает компенсацию владельцам, а со съемщиками, которые были освобождены от внесения депозита, договаривается либо о единовременном платеже, либо о беспроцентной рассрочке. Естественный износ ни арендатор, ни финтех не возмещают.

В 2020 году Digital Horizon также принял участие в раунде А, в котором стартап Obligo привлек $15,5 млн на развитие технологической платформы и масштабирование бизнеса.

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Фото на обложке: Inna Dodor / Shutterstock

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