Фонд с российскими корнями Digital Horizon вложился в американско-израильский финтех-стартап Obligo

Венчурный фонд Digital Horizon в раунде А вложился в сервис Obligo, который занимается кредитованием в сфере аренды недвижимости. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе инвесткомпании.

Стартап создан в 2017 году и занимается на территории США финансированием залоговых платежей, которые арендаторы обязаны вносить при долгосрочной аренде недвижимости. Сервис доступен квартиросъемщикам по подписке за $10-15.

Если квартире или дому был нанесен ущерб, Obligo выплачивает владельцу жилья возмещение, а затем перевыставляет счета арендатору. Большинство компаний в этом сегменте работает по модели страхования на случай причинения ущерба имуществу, Obligo устроен как кредитная линия.

«Финансирование арендных депозитов ― очень интересная ниша. По оценкам экспертов, на эскроу-счетах американских арендаторов сегодня заблокировано $46,5 млрд. B2B2C-модель Obligo значительно лучше, чем у других компаний», ― пояснил управляющий партнер фонда Digital Horizon Алан Ваксман.

Сервис Obligo направит полученные в раунде инвестиций $15,5 млн на развитие технологической платформы и масштабирование бизнеса.

Ранее Digital Horizon Digital Horizon вместе с Frontline Ventures, FJ Labs и несколькими европейскими бизнес-ангелами инвестировал в маркетплейс удаленных специалистов Advisable.

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