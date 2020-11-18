Стартап Advisable по поиску и найму фрилансеров в области маркетинга привлёк $3 млн

Венчурный фонд Digital Horizon вместе с Frontline Ventures, FJ Labs и несколькими европейскими бизнес-ангелами, включая основателей Supercell и Pipedrive, инвестировали в маркетплейс удаленных специалистов Advisable. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Digital Horizon.

Общая сумма вложений в стартап составила $3 млн. Маркетплейс Advisable помогает компаниям находить, проверять и нанимать маркетологов, SMM-специалистов, контент-менеджеров и других специалистов с опытом работы не менее пяти лет.

Стартап была основан Питером О'Мэлли и Галеном Лоуни в 2017 году и получил посевной раунд в размере €1 млн от Frontline Ventures при участии группы бизнес-ангелов.

Сейчас на платформе можно найти исполнителей, работающих удаленно из разных стран мира. Стоимость часа их работы варьируется от $50 до $150. Сервис предлагает более 600 видов задач, которые могут решить фрилансеры для продвижения проекта заказчика.

Одним из участников недавнего раунда по привлечению инвестиций стала Digital Horizon. Это компания, объединяющая венчурный фонд и венчур билдер, который создает и масштабирует технологические стартапы в России.

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