Mail.ru Group запустила виртуальных ведущих новостей

Компания Mail.ru Group разработала платформу для создания новостных и репортажных видео. Об этом Rusbase рассказали представители Mail.ru.

В компании отметили, что платформа позволяет в несколько кликов делать репортажи студийного качества. Виртуальный диктор зачитывает новости, видео можно дополнить изображениями, музыкой, титрами и гиперссылками.

Mail.ru использовала собственные разработки в области искусственного интеллекта для создания ведущих. Над синтезом речи на основе нейронных сетей работала команда голосового ассистента «Маруся».

Видеоизображение синхронизируется с речью в режиме реального времени. Системы компьютерного зрения Vision от Mail.ru обучались на реальных прототипах и видеозаписях, чтобы точно воспроизводить движение губ и выражение лица.

Целевая аудитория платформы — все игроки медиарынка, от крупных СМИ до блогеров. Чтобы создать видео, необходимо загрузить в систему текст новости — и виртуальный ведущий его зачитает.

Дикторы выглядят и разговаривают как живые люди: при чтении новостей они реалистично воспроизводят мимику, эмоционально реагируют и расставляют смысловые акценты.

Внешность диктора выбирает пользователь: в Mail.ru создали несколько моделей цифровых ведущих, прототипами для которых послужили реальные люди. Также пользователи смогут менять дизайн студии — например, оформлять ее в корпоративных цветах издания.

Цифровые ведущие — это разработка видеосервиса «Смотри Mail.ru». Видео от профессиональных медиаплощадок, которые будут авторизованы редакцией сервиса, смогут попасть в рекомендательную систему сервиса и получить возможность дополнительно монетизировать контент.