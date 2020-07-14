Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Mail.ru Group запустила виртуальных ведущих новостей

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Компания Mail.ru Group разработала платформу для создания новостных и репортажных видео. Об этом Rusbase рассказали представители Mail.ru. 

Mail.ru Group запустила виртуальных ведущих новостей

В компании отметили, что платформа позволяет в несколько кликов делать репортажи студийного качества. Виртуальный диктор зачитывает новости, видео можно дополнить изображениями, музыкой, титрами и гиперссылками.

Mail.ru использовала собственные разработки в области искусственного интеллекта для создания ведущих. Над синтезом речи на основе нейронных сетей работала команда голосового ассистента «Маруся». 

Видеоизображение синхронизируется с речью в режиме реального времени. Системы компьютерного зрения Vision от Mail.ru обучались на реальных прототипах и видеозаписях, чтобы точно воспроизводить движение губ и выражение лица. 

Целевая аудитория платформы — все игроки медиарынка, от крупных СМИ до блогеров. Чтобы создать видео, необходимо загрузить в систему текст новости — и виртуальный ведущий его зачитает. 

Дикторы выглядят и разговаривают как живые люди: при чтении новостей они реалистично воспроизводят мимику, эмоционально реагируют и расставляют смысловые акценты. 

Внешность диктора выбирает пользователь: в Mail.ru создали несколько моделей цифровых ведущих, прототипами для которых послужили реальные люди. Также пользователи смогут менять дизайн студии — например, оформлять ее в корпоративных цветах издания.

Цифровые ведущие — это разработка видеосервиса «Смотри Mail.ru». Видео от профессиональных медиаплощадок, которые будут авторизованы редакцией сервиса, смогут попасть в рекомендательную систему сервиса и получить возможность дополнительно монетизировать контент.

Фото: eldar nurkovic / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

14 июля 2020

FoodTech

15 июля 2020

NeuroTech

15 июля 2020

Criec

17 июля 2020

Математические бои

19 июля 2020

FTh Connection

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма