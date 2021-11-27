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Российские ученые разработали устройство, ускоряющее цифровую обработку изображений почти в 7 раз

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Исследователи Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработали устройство для фильтрации визуальной информации, скорость обработки изображений которого в 1,3-6,9 раз выше, чем у других российских и зарубежных аналогов.

Российские ученые разработали устройство, ускоряющее цифровую обработку изображений почти в 7 раз

Ученые из СКФУ смогли повысили быстродействие систем обработки изображения и разработали уникальное устройство для цифровой фильтрации сигналов, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Миноборнауки.

Исследования показали, что у цифрового фильтра с новой, усовершенствованной архитектурой нет российских или зарубежных аналогов и есть ряд важных преимуществ.

«Новая архитектура фильтра позволяет увеличить скорость обработки сигнала в 1,33-6,9 раза, а производительность - в 1,31-4,12 раза (в зависимости от того, с какой архитектурой идет сравнение и заданных технических параметров). Новое устройство целесообразно использовать там, где важна, прежде всего, скорость обработки данных — в системах, работающих в режиме реального времени», — говорится в сообщении.

По словам заведующего кафедрой математического моделирования СКФУ Павла Ляхова, основная вычислительная нагрузка при фильтрации приходится на многократное выполнение операции умножения. Один из подходов к увеличению скорости работы цифрового фильтра — уменьшение количества этих операций, отметил он.

«Для этого мы использовали метод фильтрации Винограда. Помимо этого, мы применили методы модулярной арифметики (систему остаточных классов). Последние позволяют вести параллельные вычисления, что также увеличивает скорость обработки изображения. Ранее эти методы не применялись совместно», — сообщил Ляхов.

Ученые из СКФУ первыми математически описали алгоритмы оптимизированной таким образом фильтрации и создали специальное устройство.

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Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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