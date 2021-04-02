Организаторы форума Youth RIGF приглашают проголосовать за цифрового лидера молодежи

На сайте Youth RIGF проходит голосование за молодежного омбудсмена в сфере цифровых технологий. Финального кандидата выберет жюри 6 апреля на форуме в «Сколтехе».

Организаторы предполагают, что будущий омбудсмен будет общаться с юношами и девушками об их проблемах в цифровом пространстве, работать над проектами по защите молодежи в интернете, налаживать связь с государством и НКО.

Отобранные кандидаты выступят на форуме Youth RIGF, где эксперты из IT-индустрии выберут победителя.

Подробности и голосование — по ссылке.

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