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Digital Leader проведет онлайн-хакатон для дата-сайентистов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Проект Digital Leader при поддержке Intel, VMware и Hewlett Packard Enterprise проведет онлайн-хакатон для дата-сайентистов.

Digital Leader проведет онлайн-хакатон для дата-сайентистов

Для участия в конкурсном отборе необходимо сформулировать оригинальную/смешную/креативную гипотезу, протестировать ее на существующем датасете (наборе данных), визуализировать результаты и прислать работу организаторам до 10 ноября.

Результат может выглядеть так:

Отмечается, что датасеты могут быть как открытые (Big Query, Росстат и другие), так и закрытые (из организации участника при условии их подтверждения от вышестоящего руководства) или собранные (парсинг открытых источников со ссылкой и методологией сбора)

Победитель получит денежный приз в размере 300 тысяч рублей. Его 19 ноября в режиме онлайн определит жюри, состоящее из экспертов «Яндекса», «СберМаркетинга», КРОК и других компаний.

Подать заявку на участие и получить более подробную информацию можно по ссылке.

Фото: сайт Digital Leader

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