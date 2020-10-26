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Rusbase запустил маркетплейс услуг по цифровой трансформации

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Елена Черкас
Елена Черкас

Редактор технологий

Елена Черкас

Rusbase запустил маркетплейс и бизнес-тиндер для поставщиков услуг цифровой трансформации и клиентов. 

Rusbase запустил маркетплейс услуг по цифровой трансформации

Проект появился в рамках нового раздела Dig(IT)al . Наша цель — собрать в одном месте всех поставщиков российского рынка.

Маркетплейс представляет собой витрину ИТ-вендоров, отобранных редакцией. На каждой карточке можно найти контакты и информацию о доступных услугах и их стоимости. 


Бизнес-тиндер предназначен для пользователей, которым нужна помощь в подборе подходящего поставщика. Редакция Rusbase возьмет на себя роль проводника и поможет определиться с выбором.

Dig(IT)al  — новый специальный раздел Rusbase, посвященный цифровой трансформации. Он состоит из трех частей: контента, маркетплейса с поставщиками технологий и премии Rusbase Awards. Здесь размещаются полезные материалы об инновациях и список ИТ-компаний, которые помогут предпринимателям развивать свой бизнес, больше зарабатывать и влиться в новую digital-реальность.

Чтобы расти и увеличивать прибыль, компаниям необходимо детально изучить своих клиентов и обновить устаревшие процессы. Для этого у них есть все необходимые инструменты: искусственный интеллект, большие данные, облака, системы распознавания речи и лица, интернет вещей, а также agile-подход, метод оценки Technology Readiness Level и многое другое. 

О том, как все это можно использовать, Dig(IT)al рассказывает на живых примерах компаний, которые уже сделали шаг в сторону цифрового будущего.

 Подпишитесь на новости проекта, чтобы не пропустить ничего интересного.

Фото: Unsplash

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