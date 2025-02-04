ЦБ заметил всплеск мифов о цифровом рубле в соцсетях и мессенджерах

Банк России зафиксировал в соцсетях и мессенджерах всплеск призывов отказаться от цифрового рубля. Чаще всего такие сообщения распространяют, чтобы вызвать панику, заявил РБК представитель регулятора.

«В последнее время мы действительно видим очередной всплеск мифов о цифровом рубле. При этом основной канал распространения такой информации — рассылка сообщений в мессенджерах и соцсетях», — заявил представитель ЦБ. Он отметил, что авторы сообщений, чтобы вызвать доверие читателей, «пытаются подкрепить свои тексты различными выдержками из законов или нормативных актов», однако они либо не имеют отношения к цифровому рублю, либо вырваны из контекста.

В ЦБ напомнили, что цифровой рубль будет выступать одной из форм нацвалюты в дополнение к наличным и безналичным деньгам, а решение об использовании цифрового рубля будет оставаться за конкретным человеком.

Как пишет РБК, в соцсетях и мессенджерах в последнее время участились рассылки, которые призывают избегать использования цифровых рублей и писать отказы от их подключения. Авторы постов пугают россиян тем, что переход на цифровые рубли будет принудительным и приведет к ограничению расходов.

В ЦБ назвали планы сделать использование цифрового рубля принудительным и отказаться от применения наличных денег «очередным мифом, который не соответствует действительности».

Пилотный проект с цифровым рублем был запущен в августе 2023 года. Сейчас операции с этой формой валюты в тестовом режиме проводят «Сбер», ВТБ, «Альфа-банк», «Т-Банк», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк», «Россельхозбанк», «Газпромбанк» и другие кредитные организации.

В начале января участники финансового рынка сообщили РБК, что ряд банков посчитал поспешным внедрение цифрового рубля в июле и предложил перенести дату запуска на 2026 год.

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