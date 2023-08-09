Центробанк запустит пилотный проект цифрового рубля 15 августа

Центробанк 15 августа запускает пилотный проект с цифровым рублем, сообщает Forbes со ссылкой на первого зампреда ЦБ Ольгу Скоробогатову. В рамках пилота протестируют открытие кошельков, оплату товаров и услуг и переводы.
С 1 августа 2023 года начали действовать основные положения закона, который позволяет рассчитываться цифровыми рублями в России. По расчетам ЦБ, цифровой рубль станет доступен россиянам к 2025-2027 годам, а переводы в цифровых рублях будут бесплатными.
«Начнем мы с цифры небольшой — это порядка 600 человек. Если мы говорим о торгово-сервисных предприятиях, то это 30 юрлиц и 11 городов», — приводит издание слова первого зампреда ЦБ.
По планам регулятора, тестирование процедур на этой группе займет один-два месяца. После этого ЦБ предложит расширить число участников. Уже сейчас наблюдается большой спрос на участие в тестировании, говорит Скоробогатова. На следующих этапах можно будет подать заявку и присоединиться к пилоту.
Вначале протестируют открытие кошельков, оплату товаров и услуг и переводы. Задействованные в пилоте 13 банков уже прошли подготовку и создали мобильные приложения.
Опробовать использования третьей формы валюты решили в департаменте транспорта Москвы. Глава ведомства Максим Ликсутов сообщил, что в столичном метро протестируют продажу суверенных карт «Тройка» за цифровые рубли. Но пока такая функция будет доступна только сотрудникам из фокус-группы.
После подписания главой РФ Владимиром Путиным закона о вводе в оборот цифрового рубля Ассоциация российских банков попросила Центробанк разъяснить некоторые положения об использовании такой валюты. В частности, авторы обращения указали и на неоднозначность процедуры списания цифровых рублей со счетов.
Фото на обложке: Mistervlad /
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