Банки попросили ЦБ уточнить некоторые положения о цифровом рубле

Российские банки обратились в ЦБ с просьбой уточнить некоторые положения о цифровом рубле, узнал «Коммерсантъ». Ассоциация российских банков (АРБ) направила регулятору письмо, в котором сказано, что общественность настороженно относится к нововведению.
С 1 августа 2023 года начали действовать основные положения закона, который позволяет рассчитываться цифровыми рублями в России. Центральный банк планирует, что цифровой рубль станет доступен россиянам к 2025-2027 годам, а переводы в цифровых рублях будут бесплатными.
При этом банкиры считают, что в правилах использования этого вида валюты следует прописать запрет на принуждение россиян к открытию цифрового счета. Также предлагается ограничить повышение тарифов на услуги оператора цифрового рубля для физических лиц и не допускать внесения оператором платформы цифрового рубля изменений в договор в одностороннем порядке.
Авторы обращения указали и на неоднозначность процедуры списания цифровых рублей со счетов. Также они считают необходимым прояснить вопрос о том, обязаны ли банки становиться участниками платформы цифрового рубля. И каким образом следует подготовить для этого инфраструктуру.
Авторы письма полагают, что из принятых документов «не представляется возможным установить порядок заключения договора счета цифрового рубля пользователями».
В вопросах неоднозначности положений о цифровом рубле с АРБ солидарны и некоторые юристы. Адвокат «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов считает закон сырым и содержащим множество вопросов, несмотря на то, что его принятие готовилось довольно долго.
По словам адвоката МКА «Адвокаты и бизнес» Михаила Романова, один из основных моментов состоит в определении правовой природы цифрового рубля. Ранее эта форма денег в ГК была причислена к безналичным денежным средствам. Теперь же ЦБ классифицирует цифровой рубль как третью форму рубля.
«От решения этого вопроса зависит порядок применения огромного количества нормативных актов, написанных под безналичные денежные средства», — отмечает юрист.
На прошлой неделе Банк России утвердил логотип цифрового рубля и установил тарифы для операций с ним.
Фото на обложке: Who is Danny /
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