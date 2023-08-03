Банк России утвердил логотип цифрового рубля

Окружность, как отмечается, повторяет форму традиционной монеты и перекликается с логотипом Банка России.

Логотип встроят в банковские мобильные приложения, где пользователи смогут открывать цифровые кошельки и проводить операции с цифровыми рублями.

Основными цветами логотипа стал кораллово-алый и белый: белое изображение на красном фоне и наоборот.

С 1 августа 2023 года начали действовать основные положения закона, который позволяет рассчитываться цифровыми рублями в России. Эта валюта полностью контролируется Банком России и представляет собой третью форму российской валюты после наличных и безналичных денег. Центральный банк планирует, что цифровой рубль станет доступен россиянам к 2025-2027 годам, а переводы в цифровых рублях будут бесплатными.

ЦБ начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. В августе текущего года планируется старт пилотирования операций с реальными цифровыми рублями с привлечением ограниченного круга клиентов 13 банков.

Фото на обложке: Банк России