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Переводы в цифровых рублях будут бесплатными — Набиуллина

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что переводы в цифровых рублях будут бесплатными, также ЦБ определил лимит на ежемесячное пополнение цифрового кошелька.

Переводы в цифровых рублях будут бесплатными — Набиуллина

«Переводы в цифровых рублях будут для людей абсолютно бесплатны. Мы определили сумму в 300 тысяч рублей в месяц для пополнения цифрового кошелька», — сообщила Набиуллина в ходе выступления в Госдуме, ее слова приводятся в Telegram-канале Банка России. 

Регулятор уже готов начать пилотировать цифровой рубль. Сначала он будет протестирован на небольшом количестве клиентов, а затем инструмент предложат всем.

Набиуллина сказала, что люди будут сами решать, какой формой российских денег пользоваться, добавив при этом, что «наличные все равно всегда будут нужны».

  • Цифровой рубль представляет собой третью форму российской валюты после наличных и безналичных денег. Такие рубли будут храниться на цифровых кошельках россиян и компаний, которые будут открывать на платформе ЦБ.
  • Ранее Банк России объявил датой начала тестирования цифрового рубля 1 апреля. Как сообщалось, 13 банков уже подтвердили свою техническую готовность к проведению операций.
  • Госдума в марте одобрила в первом чтении законопроект о внедрении цифрового рубля. Срок подготовки поправок ко второму чтению — 19 мая.

Фото на обложке: Andrey Mihaylov / Shutterstock

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