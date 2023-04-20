Переводы в цифровых рублях будут бесплатными — Набиуллина

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что переводы в цифровых рублях будут бесплатными, также ЦБ определил лимит на ежемесячное пополнение цифрового кошелька.

«Переводы в цифровых рублях будут для людей абсолютно бесплатны. Мы определили сумму в 300 тысяч рублей в месяц для пополнения цифрового кошелька», — сообщила Набиуллина в ходе выступления в Госдуме, ее слова приводятся в Telegram-канале Банка России.

Регулятор уже готов начать пилотировать цифровой рубль. Сначала он будет протестирован на небольшом количестве клиентов, а затем инструмент предложат всем.

Набиуллина сказала, что люди будут сами решать, какой формой российских денег пользоваться, добавив при этом, что «наличные все равно всегда будут нужны».

Цифровой рубль представляет собой третью форму российской валюты после наличных и безналичных денег. Такие рубли будут храниться на цифровых кошельках россиян и компаний, которые будут открывать на платформе ЦБ.

Ранее Банк России объявил датой начала тестирования цифрового рубля 1 апреля. Как сообщалось, 13 банков уже подтвердили свою техническую готовность к проведению операций.

Госдума в марте одобрила в первом чтении законопроект о внедрении цифрового рубля. Срок подготовки поправок ко второму чтению — 19 мая.

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