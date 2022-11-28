Moscow Digital School стала частью образовательного холдинга Ultimate Education

Образовательный холдинг Ultimate Education стал владельцем 65% доли уставного капитала экосистемы Moscow Digital School, рассказали в Ultimate Education. Это первая equity сделка после начала февральских событий в сегменте дополнительного профессионального образования. Ее сумма не раскрывается.

По условиям сделки, основатели компании Дмитрий Захаров и Александр Журавлев оставили за собой по 15% каждый, еще 5% приобрел партнер BGP Litigation Александр Панов. Он займет пост операционного директора.

Как пояснил сооснователь и СЕО Moscow Digital School Дмитрий Захаров, в рамках партнерства планируется создать крупнейшую digital-платформу, которая позволит обучать сотрудников из разных сфер, в частности, логистики, финансов, бизнес-управления, юриспруденции и бухгалтерии.

«Moscow Digital School — лучшая школа сегмента white collar профессий, полностью отвечает нашим требованиям и растет быстрее рынка. У нас сложились доверительные партнерские отношения с основателями, впереди большая совместная работа по масштабированию бизнеса», — сказал управляющий директор Ultimate Education Никита Подлипский

В начале года Ultimate Education смог привлечь 500 млн рублей инвестиций от Vershina Capital и двух family офисов Никиты Мишина и Константина Николаева. Тогда инвесторы получили в сумме 30% компании.

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