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Дистрибьютор электроники DiHouse Филиппа Генса выкупил производителя бытовой техники Red

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Дистрибьютор электроники DiHouse Филиппа Генса выкупил дополнительные 75% производителя бытовой техники Red. Теперь компании принадлежит 90% бизнеса. Она будет инвестировать в оборотный капитал, пишет «Ъ».

Дистрибьютор электроники DiHouse Филиппа Генса выкупил производителя бытовой техники Red
  1. Новости

Эксперты считают, что DiHouse решил сместить фокус с продаж софта на бытовую технику и электронику в надежде повысить маржинальность бизнеса.

Red создали два года назад бывшие сотрудники российского производителя Redmond. Товары планировалось производить в Китае, России, Узбекистане и Белоруссии.

В Redmond тогда заявили, что Red Solution не имеет отношения к их бренду, а также то, что ранее штат официального дилера техники Redmond ООО «Инновационные решения» попал под сокращение.

После смерти в 2016 году основателя и владельца Redmond Максима Агеенко между его женой Светланой Агеенко и пятью детьми от двух браков, а также бизнес-партнерами начался затяжной конфликт, причиной которого послужило выяснение справедливой стоимости доли, оставленной Максимом Агеенко семье.

Фото на обложке: FabrikaSimf / Shutterstock

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