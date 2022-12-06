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Дистрибутор электроники DiHouse представил свой бренд бытовой техники

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Дистрибутор электроники DiHouse (входит в группу «Ланит») запустил свой бренд бытовой техники Red в партнерстве с Red Solution. Товары будут производить в Китае, России, Узбекистане и Белоруссии.

Дистрибутор электроники DiHouse представил свой бренд бытовой техники

Компания наняла около 700 разработчиков, которые ушли из другого российского бренда Redmond. Массовые увольнения начались в Redmond после судебных разбирательств вокруг владения компанией, пишет «Коммерсантъ».

В ближайшем будущем Red намерена войти в тройку лидеров по ключевым категориям в сегменте малой бытовой техники: чайники, грили, блендеры, мясорубки, пылесосы, утюги и т.д. Позднее компания планирует представить товары в категории крупной бытовой техники, в перспективе также интеграция с голосовыми помощниками «Яндекса», «Сбера» и VK.

В Redmond заявили, что Red Solution не имеет отношения к их бренду, а также то, что ранее штат официального дилера техники Redmond ООО «Инновационные решения» попал под сокращение.

После смерти в 2016 году основателя и владельца Redmond Максима Агеенко между его женой Светланой Агеенко и пятью детьми от двух браков, а также бизнес-партнерами начался затяжной конфликт, причиной которого послужило выяснение справедливой стоимости доли, оставленной Максимом Агеенко семье.

В ноябре логистический оператор СДЭК запустил сервис по покупке восстановленной техники — CDEK recommerce. На платформе уже есть моноблоки, ноутбуки, смартфоны, наушники, игровые приставки и. д. В будущем планируется добавить гаджеты Huawei и Xiaomi.

Ранее выкуп и перепродажу подержанных смартфонов запустил «Связной» в партнерстве с подконтрольной «Мегафону» компанией Smart Bazar. Проект по перепродаже iPhone есть у «Ситилинка» и у «М.Видео».

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Фото на обложке: Serghei Starus / Shutterstock

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