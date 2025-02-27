Директора по закупкам «Макфы» задержали в Челябинске

Директора по закупкам производителя макарон «Макфа» Владлена Паршина задержали в Челябинске, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании. Причины задержания не уточняются, сам инцидент стал для «Макфы» «большой неожиданностью», отметили там.

«Компания готова подтвердить задержание господина Паршина. Когда у компании будет четкое понимание о причинах задержания, то мы примем решение о возможности более подробного комментария. Пока это для нас большая неожиданность», — заявили агентству в пресс-службе.

По словам источника «Интерфакса», Паршин был задержан по подозрению во взяточничестве. Собеседник «Коммерсанта» предположил, что задержание может быть связано с закупками зерна, которыми занимался топ-менеджер.

Генпрокуратура подала иск к бывшим владельцам «Макфы» в ноябре 2023 года. В ведомстве указывали, что бизнесмены коррупционным путем приобрели дивиденды, прибыль и займы на сумму 18,171 млрд рублей. Ответчиками по делу были бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, члены их семей и связанные с ними лица.

В декабре 2024 года обвинение увеличило сумму претензий до 19,7 млрд рублей. В январе 2025 года суд взыскал эту сумму, 100% долей Мишкинского комбината (ООО «Мишкинский продукт») в пользу государства, а также постановил взыскать государственную пошлину в размере 900 тыс. рублей.

В мае прошлого года суд передал «Макфу» в собственность государства, активы отошли Росимуществу. Их общая стоимость оценивалась в 100 трлн рублей, писал «Коммерсантъ».

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