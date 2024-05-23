Активы «Макфы» и связанных с ней компаний перешли в собственность государства

Активы производителя макаронных изделий «Макфа» полностью перешли в собственность государства. Суд отказал ответчикам по этому делу в отмене обеспечительных мер, наложенных по заявлению Генпрокуратуры.

Как пишет «Интерфакс», ответчиками по этому делу, помимо самой «Макфы», выступали еще 33 юрлица и 13 физлиц. 8 мая суд в Челябинске удовлетворил иск Генеральной об изъятии в доход государства активов «Макфы», которое оценивается примерно в 46 млрд рублей. Сама компания и акционеры решили обжаловать решение.

Как рассказал агентству адвокат Вячеслав Плахотнюк, ответчики настаивали на том, что «решение суда о национализации не только принято, но уже и исполнено».

Юрист уточнил, что РФ перешли все компании, указанные в иске, включая АО «Макфа», АО «Смак» и АО «Первый хлебокомбинат».

«Сегодня в суд были представлены документы, что "ВТБ Регистратор" осуществил перевод акций на лицевые счета Росимущества», — сообщил Плахотнюк.

Иск Генеральной прокуратуры к «Макфе» и аффилированным с ней компаниям связан с коррупционностью бизнеса.

17 мая Росимуществу перешла ООО «Управляющая компания «М-Групп» — УК «Макфы».

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