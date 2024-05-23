Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Активы «Макфы» и связанных с ней компаний перешли в собственность государства

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Активы производителя макаронных изделий «Макфа» полностью перешли в собственность государства. Суд отказал ответчикам по этому делу в отмене обеспечительных мер, наложенных по заявлению Генпрокуратуры.

Активы «Макфы» и связанных с ней компаний перешли в собственность государства

Как пишет «Интерфакс», ответчиками по этому делу, помимо самой «Макфы», выступали еще 33 юрлица и 13 физлиц. 8 мая суд в Челябинске удовлетворил иск Генеральной об изъятии в доход государства активов «Макфы», которое оценивается примерно в 46 млрд рублей. Сама компания и акционеры решили обжаловать решение.

Как рассказал агентству адвокат Вячеслав Плахотнюк, ответчики настаивали на том, что «решение суда о национализации не только принято, но уже и исполнено».

Юрист уточнил, что РФ перешли все компании, указанные в иске, включая АО «Макфа», АО «Смак» и АО «Первый хлебокомбинат».

«Сегодня в суд были представлены документы, что "ВТБ Регистратор" осуществил перевод акций на лицевые счета Росимущества», — сообщил Плахотнюк.

Иск Генеральной прокуратуры к «Макфе» и аффилированным с ней компаниям связан с коррупционностью бизнеса.

17 мая Росимуществу перешла ООО «Управляющая компания «М-Групп» — УК «Макфы».

Фото на обложке: AntonSAN / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Смена юридического адреса в 2024: пошаговая Инструкция
  2. 2 ФАС возбудила дело в отношении МТС за повышение стоимости услуг связи
  3. 3 Что такое ЕГРЮЛ, где заказать выписку и какие сведения она содержит
  4. 4 Как оформить неполный рабочий день
  5. 5 Госдума приняла закон, регулирующий продажу алкоголя на летних верандах кафе

ВОЗМОЖНОСТИ

23 мая 2024

Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект. Владивосток

23 мая 2024

The Founders Club

25 мая 2024

Sber500

25 мая 2024

IT SaveHealth

25 мая 2024

Pitch&Go (Sk Capital)

Все ВОЗМОЖНОСТИ