Активы «Макфы» и связанных с ней компаний перешли в собственность государства

Активы производителя макаронных изделий «Макфа» полностью перешли в собственность государства. Суд отказал ответчикам по этому делу в отмене обеспечительных мер, наложенных по заявлению Генпрокуратуры.
Как пишет «Интерфакс», ответчиками по этому делу, помимо самой «Макфы», выступали еще 33 юрлица и 13 физлиц. 8 мая суд в Челябинске удовлетворил иск Генеральной об изъятии в доход государства активов «Макфы», которое оценивается примерно в 46 млрд рублей. Сама компания и акционеры решили обжаловать решение.
Как рассказал агентству адвокат Вячеслав Плахотнюк, ответчики настаивали на том, что «решение суда о национализации не только принято, но уже и исполнено».
Юрист уточнил, что РФ перешли все компании, указанные в иске, включая АО «Макфа», АО «Смак» и АО «Первый хлебокомбинат».
«Сегодня в суд были представлены документы, что "ВТБ Регистратор" осуществил перевод акций на лицевые счета Росимущества», — сообщил Плахотнюк.
Иск Генеральной прокуратуры к «Макфе» и аффилированным с ней компаниям связан с коррупционностью бизнеса.
17 мая Росимуществу перешла ООО «Управляющая компания «М-Групп» — УК «Макфы».
Фото на обложке: AntonSAN /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Смена юридического адреса в 2024: пошаговая Инструкция
- 2 ФАС возбудила дело в отношении МТС за повышение стоимости услуг связи
- 3 Что такое ЕГРЮЛ, где заказать выписку и какие сведения она содержит
- 4 Как оформить неполный рабочий день
- 5 Госдума приняла закон, регулирующий продажу алкоголя на летних верандах кафе
ВОЗМОЖНОСТИ
23 мая 2024
25 мая 2024
25 мая 2024
25 мая 2024