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Управляющая компания «Макфы» также перешла Росимуществу

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Управляющая компания производителя макаронных изделий — ООО «Управляющая компания «М-Групп» — перешла в государственную собственность. Ранее в начале мая суд в Челябинске изъял в доход государства активы производителя макарон «Макфа». Имущество компании ранее оценили примерно в 46 млрд рублей.

Управляющая компания «Макфы» также перешла Росимуществу

УК из Москвы, управляющая АО «Макфа», перешла Росимуществу с 16 мая 2024 года. Такое решение принято в соответствии с требованием Генпрокуратуры, которое удовлетворил челябинский суд.

Как сообщил изданию Forbes Арам Григорян, адвокат и партнер N-S-P, который принимал ранее участие в деле со стороны «Макфы», накануне, 16 мая, в связанных с группой структурах произошла смена участников. Замены руководителей группы пока не было.

«Следует ожидать, что в ближайшее время представители Росимущества выйдут на предприятия группы и будут принимать решения в отношении персонального состава органов управления компаний», — уточнил Григорян.

Ранее 8 мая стало известно, что Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии в доход государства активов группы компаний «Макфа». Ответчиками выступили еще 33 юридических лица, входящих в структуру группы. Например, производители хлеба и хлебобулочных изделий АО «Первый хлебокомбинат» и АО «Смак».

Фото на обложке: AntonSAN / Shutterstock

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