Почти половина женщин-руководителей сталкивались с гендерной дискриминацией на работе — опрос

Почти 48% женщин-руководителей рассказали, что сталкивались с гендерной дискриминацией на работе или при трудоустройстве. Об этом говорится в результатах опроса консалтинговой компании Kontakt InterSearch Russia.

Мужчины говорят о подобном опыте только в 13% случаев.

Результаты опроса показали, что успешные женщины и мужчины по-разному относятся к повестке дня, связанной с гендерным равенством. Более 50% женщин, занимающих руководящие позиции, видят проблему в том, что в России существует разница в оплате труда мужчин и женщин. 70% мужчин такой проблемы не отмечают.

Большинство женщин-руководителей относятся к практике гендерного квотирования в управленческом составе бизнеса положительно, большинство мужчин – отрицательно. При этом в своей организации подобную инициативу поддержали бы 49% женщин и 8% мужчин, против бы высказались 27% женщин и 79% мужчин соответственно.

«Исследование показало резкое неприятие мужской аудитории идеи гендерного паритета в руководстве <…>. Мужчины опасаются того, что квотирование, которое сегодня активно внедряется в западных компаниях, приведет к тому, что на руководящих позициях в бизнесе мужчины останутся в меньшинстве. Подобные инициативы воспринимаются как "отъем" работы у мужчин», — считает партнер Kontakt InterSearch Russia Галина Спасенова.

Большинство респондентов считают, что в России женщинам сложнее построить карьеру. При этом женщины (62% ответов) более негативно оценивают ситуацию по сравнению с мужчинами (47%).

Около 70% опрошенных ответили, что им в равной степени комфортно работать с представителями обоих полов. 23% женщин и 24% мужчин предпочитают деловые отношения с мужчинами, а не с женщинами.

В российских компаниях руководящие должности в основном занимают мужчины: 72% женщин и 56% мужчин подчиняются начальнику-мужчине.

Опрос проводился в феврале 2020 года среди 876 топ-менеджеров российских компаний (406 женщин и 470 мужчин).

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