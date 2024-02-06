Технологические компании уволили в январе 32 тысячи сотрудников

Мировые технологические компании за первый месяц 2024 года уволили порядка 32 тыс. сотрудников, пишет Bloomberg со ссылкой на данные основателя сервиса Layoffs.fyi.

За последнее время о сокращении персонала объявляли Snap Inc. (до 10% работников или 540 человек), Okta Inc. (7% сотрудников, около 400 человек). Также увольнения проходят в Amazon, Meta*, Salesforce и других крупнейших корпорациях.

Microsoft, в частности, после сделки по покупке Activision Blizzard сократит 1,9 тыс. сотрудников игрового подразделения (8% штата).

По мнению основателя сервиса Layoffs.fy Роджера Ли, крупные игроки пытаются оптимизировать штаты после пандемии коронавируса.

Ли указал на две крупные волны сокращений за последние несколько лет. Первая случилась в I и II кварталах 2020 года и была связана с пандемией. Вторая пришлась на II квартал 2022 года и связана с макроэкономическими процессами.

Важным фактором в построении кадровой политики компаний Ли называет гонку в области искусственного интеллекта. Технологические корпорации перераспределяют ресурсы таким образом, чтобы акцент был на компетенциях в работе с AI.

В последнее время, по данным аналитиков, на рынке труда появилось много вакансий, связанных с разработкой или обслуживанием искусственного интеллекта. Если в декабре их было около 2 тыс., то в январе предложение выросло до 17,5 тыс. вакансий

При этом в текущем году по численности сокращения пока не достигли прошлогоднего уровня. За I квартал 2023 года в технологическом секторе работу потеряли 167,5 тыс. человек против 32 тыс. в январе этого года.

*Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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