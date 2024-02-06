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Технологические компании уволили в январе 32 тысячи сотрудников

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Мировые технологические компании за первый месяц 2024 года уволили порядка 32 тыс. сотрудников, пишет Bloomberg со ссылкой на данные основателя сервиса Layoffs.fyi.

Технологические компании уволили в январе 32 тысячи сотрудников

За последнее время о сокращении персонала объявляли Snap Inc. (до 10% работников или 540 человек), Okta Inc. (7% сотрудников, около 400 человек). Также увольнения проходят в Amazon, Meta*, Salesforce и других крупнейших корпорациях.

Microsoft, в частности, после сделки по покупке Activision Blizzard сократит 1,9 тыс. сотрудников игрового подразделения (8% штата).

По мнению основателя сервиса Layoffs.fy Роджера Ли, крупные игроки пытаются оптимизировать штаты после пандемии коронавируса.  

Ли указал на две крупные волны сокращений за последние несколько лет. Первая случилась в I и II кварталах 2020 года и была связана с пандемией. Вторая пришлась на II квартал 2022 года и связана с макроэкономическими процессами.

Важным фактором в построении кадровой политики компаний Ли называет гонку в области искусственного интеллекта. Технологические корпорации перераспределяют ресурсы таким образом, чтобы акцент был на компетенциях в работе с AI.

В последнее время, по данным аналитиков, на рынке труда появилось много вакансий, связанных с разработкой или обслуживанием искусственного интеллекта. Если в декабре их было около 2 тыс., то в январе предложение выросло до 17,5 тыс. вакансий

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При этом в текущем году по численности сокращения пока не достигли прошлогоднего уровня. За I квартал 2023 года в технологическом секторе работу потеряли 167,5 тыс. человек против 32 тыс. в январе этого года.

*Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Фото на обложке: Hryshchyshen Serhii / Shutterstock

 

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