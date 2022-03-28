«Лента» примет на работу сотрудников ушедших из России зарубежных компаний

«Лента» выразила готовность принять на работу сотрудников компаний, которые свернули свою деятельность в России из-за санкций. Ритейлер отметил, что «с удовольствием примет их в свою семью».

«Лента» готова участвовать в программе аутплейсмента сотрудников, которые остались без работы из-за ухода иностранных компаний из России, рассказали в пресс-службе торговой сети.

«Лента» готова сотрудничать со всеми компаниями, которые планируют сокращать персонал из-за ухода с российского рынка. Мы с удовольствием примем в нашу семью как специалистов, так и тех, кто не имеет опыта работы, но готов учиться», – отметила директор по персоналу «Ленты» Татьяна Юркевич.

Оставшихся без работ сотрудников ждут на должности кассиров, продавцов, водителей, работников собственного производства. В найме специалистов в сферах IT, закупок и цифрового маркетинга компания также выразила заинтересованность.

В начале марта «Лента» запустила бесплатную психологическую помощь для сотрудников. Такая помощь поможет персоналу справиться со стрессом из-за давления внешних факторов, считают в «Ленте».

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