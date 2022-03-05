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Розничная сеть «Лента» запустила психологическую помощь для сотрудников

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сотрудники розничной сети «Лента» смогут получить бесплатную помощь психологов клиники «Скандинавия». Беседы будут проходить анонимно. Об этом RB рассказали в пресс-службе сети.

Розничная сеть «Лента» запустила психологическую помощь для сотрудников

Чтобы получить психологическую помощь работнику сети нужно подать заявку по телефону или электронной почте. В течение одного дня с ним свяжется специалист, который проведет консультацию онлайн или по телефону. 

Помощь будут оказывать специалисты с высшим медицинским, психологическим или педагогическим образованием. В компании надеются, что такая горячая линия поможет сотрудникам сети, которые «испытывают стресс из-за давления внешних факторов».

«Лента» была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. По собственным данным на начало 2021 года, компания управляет 254 гипермаркетами в 89 городах России и 139 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах.

В 2021 году компания провела ребрендинг и сменила логотип. Изменения отражают новую стратегию, выход в мультиформатность и развитие онлайн. В августе того же года, «Лента» запустила проект, в рамках которого в магазинах будут установлены LED-экраны для трансляции рекламы. За счет этого компания планировала увеличить прибыль на 100 млн рублей.

Фото на обложке: Semachkovsky / Shutterstock

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