Розничная сеть «Лента» запустила психологическую помощь для сотрудников

Сотрудники розничной сети «Лента» смогут получить бесплатную помощь психологов клиники «Скандинавия». Беседы будут проходить анонимно. Об этом RB рассказали в пресс-службе сети.

Чтобы получить психологическую помощь работнику сети нужно подать заявку по телефону или электронной почте. В течение одного дня с ним свяжется специалист, который проведет консультацию онлайн или по телефону.

Помощь будут оказывать специалисты с высшим медицинским, психологическим или педагогическим образованием. В компании надеются, что такая горячая линия поможет сотрудникам сети, которые «испытывают стресс из-за давления внешних факторов».

«Лента» была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. По собственным данным на начало 2021 года, компания управляет 254 гипермаркетами в 89 городах России и 139 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах.

В 2021 году компания провела ребрендинг и сменила логотип. Изменения отражают новую стратегию, выход в мультиформатность и развитие онлайн. В августе того же года, «Лента» запустила проект, в рамках которого в магазинах будут установлены LED-экраны для трансляции рекламы. За счет этого компания планировала увеличить прибыль на 100 млн рублей.

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