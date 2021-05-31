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Ритейлер «Лента» проведет ребрендинг и сменит логотип

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Одна из крупнейших розничных сетей России «Лента» объявила о смене логотипа и проведении ребрендинга.

Ритейлер «Лента» проведет ребрендинг и сменит логотип

Новый логотип — стилизованный подсолнух, который является символом компании с ее основания. Обновленный цветок отражает изменения в стратегии «Ленты». Каждый формат, который развивает ритейлер, – гипермаркеты, супермаркеты, мини и онлайн – получит собственный логотип, неизменным элементом которого останется подсолнух и название «Лента».

 

Новый логотип

Старый логотип

Компания уже адаптировала все коммуникационные материалы внутри магазинов к новому визуальному стилю, говорится в сообщении. Следующим этапом станет обновление всех онлайн-активов (сайты, приложения). Смена вывесок будет производиться в соответствии со сроками согласования с целью оптимизировать операционные затраты.

«При разработке новой креативной концепции мы стремились отразить значимые изменения, происходящие с компанией, — новую стратегию, выход в мультиформатность, развитие онлайн и клиентоцентричный подход. Мы решили не отказываться от нашего узнаваемого подсолнуха, а сделать его более легким, современным и диджитал-френдли. Все новые магазины будут открываться под обновленным брендом и с элементами нового визуального стиля», — сообщил директор по коммерции и маркетингу «Ленты» Дмитрий Богод.

Изображения: пресс-служба «Ленты»

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