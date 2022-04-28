600 тысяч сотрудников ушедших из России иностранных компаний оказались под угрозой увольнения

600 тысяч российских сотрудников иностранных компаний оказались под риском увольнения. Все эти люди отправились в «простой» и вскоре могут остаться без работы, заявили в «Единой России».

Количество россиян, которые могут быть уволены с работы из-за ухода своего иностранного работодателя с российского рынка, оценил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Его слова приводят «РИА Новости».

По словам Турчака, до начала военной операции на Украине в иностранных компаниях из так называемых «недружественных» стран были заняты около 2 млн человек. 600 тысяч из них после ухода компании с российского рынка оказались в «простое» и рискуют быть уволенными.

В Минтруда оценили число россиян – работников иностранных компаний – в 98 тысяч человек. Данные актуальны на 20 апреля – по сравнению с мартов количество увеличилось в 2,5 раза.

После начала военной операции на Украине российский рынок покинули или ограничили работу в стране несколько десятков иностранных компаний. Их актуальный перечень представлен в материале RB.

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