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600 тысяч сотрудников ушедших из России иностранных компаний оказались под угрозой увольнения

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

600 тысяч российских сотрудников иностранных компаний оказались под риском увольнения. Все эти люди отправились в «простой» и вскоре могут остаться без работы, заявили в «Единой России».

600 тысяч сотрудников ушедших из России иностранных компаний оказались под угрозой увольнения

Количество россиян, которые могут быть уволены с работы из-за ухода своего иностранного работодателя с российского рынка, оценил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Его слова приводят «РИА Новости». 

По словам Турчака, до начала военной операции на Украине в иностранных компаниях из так называемых «недружественных» стран были заняты около 2 млн человек. 600 тысяч из них после ухода компании с российского рынка оказались в «простое» и рискуют быть уволенными.

В Минтруда оценили число россиян – работников иностранных компаний – в 98 тысяч человек. Данные актуальны на 20 апреля – по сравнению с мартов количество увеличилось в 2,5 раза.

После начала военной операции на Украине российский рынок покинули или ограничили работу в стране несколько десятков иностранных компаний. Их актуальный перечень представлен в материале RB.

Фото на обложке: diy13 / Shutterstock

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