Disney уволила председателя Marvel Айзека Перлмуттера

Компания Walt Disney Co. в рамках масштабного сокращения 7 тыс. сотрудников отстранила от работы председателя Marvel Айзека Перлмуттера, сообщила газета Financial Time. Такому решению руководства предшествовал конфликт с гендиректором компании Бобом Айгером.

Ранее Перлмуттер оказал поддержку инвестору Нельсону Пельтцу, который хотел получить место в совете директоров компании. Эта идея не понравилась генеральному директору, в результате, Айгер заявил о намерении сократить расходы. После этого Пельтцу отказался от претензий на кресло в совете директоров.

В контексте увольнения издание напоминает о еще одной конфликтной ситуации между топ-менеджерами. Так, в 2015 году Айгер реструктурировал Marvel таким образом, что продюсер и глава Marvel Studios Кевин Файги стал отчитываться напрямую перед руководством Disney, минуя представителей Marvel. Как утверждает издание, такое решение не понравилось Перлмуттеру.

Ранее Disney распустила команду, которую сформировала для создания своей метавселенной. Специалисты должны быть предложить новые интерактивные форматы для известных диснеевских персонажей.

В отличие от основной части коллектива бывший руководитель отдела потребительских товаров Майк Уайт, которого также привлекали к этой работе, сохранил свое место в компании.

В феврале Disney анонсировала три волны увольнений в рамках масштабного сокращения 7 тыс. человек. Таким образом компания хочет сэкономить до $5,5 млрд.

Фото на обложке: Stefano Chiacchiarini '74 / Shutterstock