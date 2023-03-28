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Walt Disney распустила команду разработки метавселенной

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Американский медиаконгломерат Walt Disney отказался от идеи создания метавселенной, выяснила газета The Wall Street Journal.

Walt Disney распустила команду разработки метавселенной

Ранее генеральный директор компании Боб Чапек привлек к созданию новых интерактивных форматов для популярных диснеевских персонажей экс-главу отдела потребительских товаров Майка Уайта. Команда из примерно 50 человек для этих целей была сформирована больше года назад. 

По данным газеты, за последний год коллектив так и не смог предложить идеи, которые были бы приняты руководством. В результате, команду пришлось распустить. Однако сокращения не затронули самого Уайта, пишет газета. Он останетя в компании, но пока непонятно, на какой именно должности.

Интерес к метавселенным в мире лишь усиливается. По данным DappRadar, за первые месяцы 2023 года продажи виртуальной земли достигли оборота в $311 млн. А власти южнокорейской столицы Сеула открыли для пользователей разрабатывавшийся более года проект Metaverse Seoul. 

Фото на обложке: Marko Aliaksandr / Shutterstock

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