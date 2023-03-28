Walt Disney распустила команду разработки метавселенной

Американский медиаконгломерат Walt Disney отказался от идеи создания метавселенной, выяснила газета The Wall Street Journal.
Ранее генеральный директор компании Боб Чапек привлек к созданию новых интерактивных форматов для популярных диснеевских персонажей экс-главу отдела потребительских товаров Майка Уайта. Команда из примерно 50 человек для этих целей была сформирована больше года назад.
По данным газеты, за последний год коллектив так и не смог предложить идеи, которые были бы приняты руководством. В результате, команду пришлось распустить. Однако сокращения не затронули самого Уайта, пишет газета. Он останетя в компании, но пока непонятно, на какой именно должности.
Интерес к метавселенным в мире лишь усиливается. По данным DappRadar, за первые месяцы 2023 года продажи виртуальной земли достигли оборота в $311 млн. А власти южнокорейской столицы Сеула открыли для пользователей разрабатывавшийся более года проект Metaverse Seoul.
Фото на обложке: Marko Aliaksandr /
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