Walt Disney распустила команду разработки метавселенной

Ранее генеральный директор компании Боб Чапек привлек к созданию новых интерактивных форматов для популярных диснеевских персонажей экс-главу отдела потребительских товаров Майка Уайта. Команда из примерно 50 человек для этих целей была сформирована больше года назад.

По данным газеты, за последний год коллектив так и не смог предложить идеи, которые были бы приняты руководством. В результате, команду пришлось распустить. Однако сокращения не затронули самого Уайта, пишет газета. Он останетя в компании, но пока непонятно, на какой именно должности.

Интерес к метавселенным в мире лишь усиливается. По данным DappRadar, за первые месяцы 2023 года продажи виртуальной земли достигли оборота в $311 млн. А власти южнокорейской столицы Сеула открыли для пользователей разрабатывавшийся более года проект Metaverse Seoul.

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