Metaverse Seoul — правительство Южной Кореи запустило долгожданную метавселенную с «госуслугами» и офисами брендов

16 января власти столицы Южной Кореи открыли для пользователей проект Metaverse Seoul, долго находившийся в стадии разработки. Публика встретила метавселенную с энтузиазмом. Рассказываем, что в ней интересного.

Metaverse Seoul — копия Сеула в виртуальном пространстве. Чтобы пройтись по улицам цифрового города, пользователям необходимо зарегистрироваться на сайте проекта и создать там свой аватар.

Разработка метавселенной была анонсирована еще в 2021 году. Тогда же стало известно, что на развитие виртуальной версии Сеула выделили $180 млн. На данный момент метавселенную еще дорабатывают: второй и третий этапы строительства завершатся через три-четыре года.

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Что работает уже сейчас?

Metaverse Seoul уже дает пользователям возможность создавать аватары и бродить по перенесенной в виртуальное пространство части города.

Сообщается, что резиденты Южной Кореи могут использовать метавселенную для консультаций в администрации города. Таким образом власти пытаются найти золотую середину между письменным обращением и полноценным походом в госучреждение.

Скриншот виртуального Сеула

Помимо этого, в официальном пресс-релизе говорится про использование метавселенной туристами, однако приложение доступно только в корейских Google Play и App Store.

По данным Forkast, крупные южнокорейские компании Samsung Electronics, SK Telecom и Naver уже организовали свои виртуальные представительства в Metaverse Seoul.

Что дальше?

В будущем власти Сеула планируют расширить возможности метавселенной. В планах подключение иностранных инвесторов к проекту и перенос некоторых услуг исключительно в виртуальное пространство.

Интерфейс метавселенной Metaverse Seoul

Параллельно с этим к метавселенной подключаются и образовательные проекты. 20 февраля частный художественный колледж в Сеуле анонсировал перенос части занятий в Metaverse Seoul. Партнерами выступили крупная телекоммуникационная компания KT и AR-студия Dot-mill.

Южная Корея — не единственная страна, которая пытается развить собственную метавселенную. В октябре 2022 года премьер-министр Японии Фумио Кисида рассказал о планах страны инвестировать в NFT и метавселенные.

Почему у корейцев получилось?

Несмотря на то, что метавселенным из года в год пророчат успех, реальное положение дел в индустрии до сих пор говорит об обратном. В начале февраля, например, Microsoft полностью уволила посвященную виртуальным пространствам команду, состоявшую из 100 человек.

На фоне этого новости из Южной Кореи о чрезвычайно успешном запуске проекта Metaverse Seoul кажутся сводками из «другой вселенной». Почему корейцам удалось сделать то, что в чем провалились многие другие?

Во-первых, Южная Корея — одна из самых технологически развитых стран в мире. Такие технологии, как метавселенная или блокчейн, быстро распространяются среди населения, и во многом не без помощи государства.

О том, что население заинтересовано в новых технологиях и метавселенных в частности, говорит статистика сервиса криптоаналитики Kaiko.

По данным сервиса, в январе пользователи южнокорейской биржи Upbit доминировали в торговле токенами, связанными с различными проектами-метавселенными. Для сравнения приводится Binance, который отстает в показателях почти в два раза.

Торговля связанными с метавселенными токенами / Kaiko

Во-вторых, при анализе успеха Metaverse Seoul нужно учитывать особенности южнокорейского общества. Жители страны были заинтересованы в виртуальных пространствах еще задолго до анонса проекта метавселенной.

Адам — популярный в 1998 году виртуальный исполнитель из Кореи / YouTube

Первые цифровые инфлюенсеры появились в Южной Корее еще в 1990-х — с тех пор индустрия музыкантов, блогеров и актеров, существующих исключительно в виртуальном пространстве значительно выросла. Сегодня страна отвечает за 70% «дидижтал-инфлюсеров» во всем мире.

30 лет назад виртуальные музыканты появлялись только в клипах в качестве визуализации треков — по сути, это мало отличается от 3D-мультфильмов. Сейчас «диджитал-инфлюенсеры» дают интервью, участвуют в пресс-конференциях и даже устраивают коллаборации с реальными людьми.

Иными словами, для корейцев Metaverse Seoul стала лишь еще одной площадкой для создания аватаров и просмотра выступлений цифровых артистов, а не чем-то кардинально новым.

Обложка сгенерирована нейросетью MidJourney