Hyundai опровергла планы выкупить обратно завод в России

Южнокорейская Hyundai Motor опровергла сообщения о том, что планирует вернуться в Россию, выкупив свой бывший завод в Санкт-Петербурге. В компании утверждают, что не предпринимали никаких действий после продажи предприятия в 2024 году.

«После продажи завода мы не делали никаких шагов. Сейчас не ведется никакого обсуждения по этому поводу. Нам нечего заявить по этому поводу кроме того, что мы продали завод», — заявили «РИА Новости» в пресс-службе Hyundai.

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Представитель автопроизводителя добавил, что в компании не понимают, почему «предположения, совершенно не связанные с действительностью», распространяются в СМИ.

О том, что Hyundai рассматривает возможность возвращения в Россию, ранее сообщило корейское агентство News1 со ссылкой на источник. По его словам, компания «внимательно следит» за ситуацией на российском автомобильном рынке.

Владимир Путин, комментируя потенциальный возврат зарубежного бизнеса в Россию, заявил, что к этому нужно отнестись внимательно, обеспечив отечественным производителям преимущества перед иностранными конкурентами.

Hyundai ушла из России в начале прошлого года. Автоконцерн продал завод в Петербурге российскому ООО «Арт-Финанс» (материнская компания автомобильной группы AGR). Сделка предусматривала возможность обратного выкупа в течение двух лет после продажи.

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