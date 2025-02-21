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Hyundai опровергла планы выкупить обратно завод в России

Новости
Новости
Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Выпускающий редактор новостного блока

Богдан Музыченко

Южнокорейская Hyundai Motor опровергла сообщения о том, что планирует вернуться в Россию, выкупив свой бывший завод в Санкт-Петербурге. В компании утверждают, что не предпринимали никаких действий после продажи предприятия в 2024 году.

Hyundai опровергла планы выкупить обратно завод в России
  1. Новости

«После продажи завода мы не делали никаких шагов. Сейчас не ведется никакого обсуждения по этому поводу. Нам нечего заявить по этому поводу кроме того, что мы продали завод», — заявили «РИА Новости» в пресс-службе Hyundai.

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Представитель автопроизводителя добавил, что в компании не понимают, почему «предположения, совершенно не связанные с действительностью», распространяются в СМИ.

  • О том, что Hyundai рассматривает возможность возвращения в Россию, ранее сообщило корейское агентство News1 со ссылкой на источник. По его словам, компания «внимательно следит» за ситуацией на российском автомобильном рынке.
  • Владимир Путин, комментируя потенциальный возврат зарубежного бизнеса в Россию, заявил, что к этому нужно отнестись внимательно, обеспечив отечественным производителям преимущества перед иностранными конкурентами.
  • Hyundai ушла из России в начале прошлого года. Автоконцерн продал завод в Петербурге российскому ООО «Арт-Финанс» (материнская компания автомобильной группы AGR). Сделка предусматривала возможность обратного выкупа в течение двух лет после продажи.

Фото на обложке: huettenhoelscher / Getty Images

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