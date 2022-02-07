Популярные сервисы такси заподозрили в нарушении конкуренции в России

В 2021 году антимонопольщики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) заподозрили в нарушениях конкуренции «Яндекс.Такси», китайский DiDi, Gett, «Ситимобил» и эстонский Bolt. ЕЭК не может самостоятельно наказать компании, потому что нарушения выявлены на территории отдельных стран-членов ЕАЭС, а не на всем трансграничном рынке. Если нарушения подтвердятся, то в России компаниям может грозить штраф до 15% выручки.

Действия агрегаторов привели или могли привести к установлению тарифов на рынке услуг такси в нарушение п. 3 ст. 76 Договора о Евразийском экономическом союзе. При этом в ЕЭК не раскрыли конкретных случаев нарушений, передают «Известия» со ссылкой на заключении комиссии.

ЕЭК также провела опрос среди 318 компаний, из них 95 — из России. Согласно результатам исследования, больше половины таксопарков и водителей отказались бы от услуг агрегаторов, если бы сервисы повысили комиссию всего на 5–10%. При этом значительная часть отказавшихся вернулась бы к получению заказов через диспетчеров.

В ЕЭК считают, что результаты показывают, что помимо агрегаторов на рынке существуют и диспетчерские службы, которые также нужно включать в границы товарного рынка заказа такси.

Три источника издания в российских сервисах такси сообщили, что не согласны с выводами расследования комиссии. В DiDi и «Ситимобиле» еще не ознакомились с результатами. В DiDi при этом добавили, что их агрегатор работает в соответствии с законодательством и нормами регулирования рынка.

Представитель «Яндекс.Такси» отказался от комментариев. В Bolt и Gett не ответили на запросы.

Комиссия передала материалы расследования в антимонопольные службы указанных стран. ФАС России получила документы и сейчас занимается их изучением.

Неделю назад ФАС потребовала от «Яндекс.Такси», DiDi, «Ситимобил» и Gett объяснить повышение цен на поездки и то, почему стоимость по одинаковым маршрутам различается в зависимости от модели смартфона пользователя. Агрегаторы обязаны предоставить ответ ФАС в течение 10 дней с момента получения письма. Если компании предоставят заведомо ложную информацию или не предоставят ее в указанный срок, их ждет административный штраф от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.

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