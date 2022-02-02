ФАС потребовала от крупнейших агрегаторов такси объяснить повышение цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) попросила «Яндекс.Такси», DiDi, «Ситимобил» и Gett обосновать повышение цен на поездки и объяснить, почему стоимость поездки по одинаковым маршрутам различается в зависимости от модели смартфона пользователя.
Соответствующее письмо ФАС направила крупнейшим агрегаторам такси 31 января 2022 года, сообщил Forbes. С такой просьбой к антимонопольной службе обратился зампредсед Госдумы Борис Чернышов. Инициировать депутатскую проверку Чернышова попросил председатель Молодежного парламента при Госдуме Дмитрий Шатунов.
Шатунов, ссылаясь на данные аналитиков Tinkoff Data, утверждает, что в 2022 году стоимость поездок на такси выросла на 24% по сравнению со средней ценой в 2021 году. Он приводит данные департамента транспорта Москвы, согласно которым в конце ноября 2021 года средний чек в такси составлял 473 рубля, что почти на 24% больше, чем в 2020 году.
Кроме того, агрегаторы такси устанавливают разные цены на поездки в зависимости от модели смартфона клиента, считает Шатунов. «Цена на одну и ту же услугу может меняться в зависимости от типа устройства, с которого происходит заказ и оплата: чем дороже стоимость устройства — дороже цена услуги», — заявил он.
Шатунов попросил выяснить используют ли агрегаторы «технологические системы», определяющие модель устройства, с которого клиент заказывает такси. Также Шатунов обратился в Роскомнадзор с предложением запретить системы веб-аналитики и ввести штрафы за ее использование.
Агрегаторы обязаны предоставить ответ ФАС в течение 10 дней с момента получения письма. Если компании предоставят ФАС заведомо ложную информацию или не предоставят ее в указанный срок, их ждет административный штраф от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.
Как на претензии ФАС отвечают агрегаторы
«Ситимобил» не менял тарифы, сообщили в компании. Стоимость поездок в сервисе формируется с помощью алгоритмов динамического ценообразования, на которые влияет объемы спроса и предложения в конкретный момент на конкретной территории, а также вероятность совершения заказа при базовом тарифе, пояснили в «Ситимобил».
В осенне-зимний период «Ситимобил» фиксирует повышенный спрос на такси, который усиливается в предновогоднюю пору и праздничные дни, рассказал представитель сервиса. По его словам, это происходит в том числе из-за погодных условий. «В моменты многократного роста спроса, невозможно за один день увеличить количество водителей, потому что во всем городе в принципе нет столько водителей. Поэтому повышающий коэффициент — самый эффективный механизм для регулировки спроса и предложения», — добавили в компании.
В «Яндекс Go» применяется модель динамического ценообразования, сообщил представитель агрегатора. «Это значит, что стоимость поездки всегда формируется автоматически с учетом ряда факторов: например, на стоимость влияет количество свободных машин рядом, погода, загруженность дорог, продолжительность и протяженность поездки, и так далее. При этом пользователь всегда видит цену до того, как садится в такси», — сообщил представитель «Яндекс Go».
Другие факторы, такие как модель смартфона, никакого отношения к ценообразованию не имеет, подчеркнули в компании. «Яндекс Go» находится в диалоге с ФАС и ответит на запрос в установленном порядке, добавили в компании.
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Фото на обложке: Jaromir Chalabala /
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