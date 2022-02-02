ФАС потребовала от крупнейших агрегаторов такси объяснить повышение цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) попросила «Яндекс.Такси», DiDi, «Ситимобил» и Gett обосновать повышение цен на поездки и объяснить, почему стоимость поездки по одинаковым маршрутам различается в зависимости от модели смартфона пользователя.

Соответствующее письмо ФАС направила крупнейшим агрегаторам такси 31 января 2022 года, сообщил Forbes. С такой просьбой к антимонопольной службе обратился зампредсед Госдумы Борис Чернышов. Инициировать депутатскую проверку Чернышова попросил председатель Молодежного парламента при Госдуме Дмитрий Шатунов.

Шатунов, ссылаясь на данные аналитиков Tinkoff Data, утверждает, что в 2022 году стоимость поездок на такси выросла на 24% по сравнению со средней ценой в 2021 году. Он приводит данные департамента транспорта Москвы, согласно которым в конце ноября 2021 года средний чек в такси составлял 473 рубля, что почти на 24% больше, чем в 2020 году.

Кроме того, агрегаторы такси устанавливают разные цены на поездки в зависимости от модели смартфона клиента, считает Шатунов. «Цена на одну и ту же услугу может меняться в зависимости от типа устройства, с которого происходит заказ и оплата: чем дороже стоимость устройства — дороже цена услуги», — заявил он.

Шатунов попросил выяснить используют ли агрегаторы «технологические системы», определяющие модель устройства, с которого клиент заказывает такси. Также Шатунов обратился в Роскомнадзор с предложением запретить системы веб-аналитики и ввести штрафы за ее использование.