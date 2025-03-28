Дистрибутор одежды Bugatti прекратит деятельность в России

Пока иск не зарегистрирован в картотеке арбитражных дел. Но, согласно данным картотеки, в январе 2025 года банк подал заявление о взыскании с компании долга в размере 36,6 млн рублей.

Причины кризиса. Собственник и гендиректор «ТК Интермода» Максим Демчук заявил, что компания прекратила активную деятельность еще в октябре 2024 года. «Альфа-банк» является основным кредитором, однако точная сумма долга не раскрывается. По словам Демчука, возможности для восстановления бизнеса утрачены.

Одной из ключевых причин убытков стала крупная кража товаров на территории Европы, что отражено в годовом отчете компании по РСБУ. Товар не пересек границу России и не был принят к учету, но финансовые обязательства остались. Демчук отметил, что «Ингосстрах» отказался выполнить обязательства по полису страхования международных перевозок. В апреле 2024 года «ТК Интермода» подала иск к «Ингосстраху» с требованием взыскать €543 тыс. (около 50 млн рублей).

Представитель «Ингосстраха» подтвердил наличие договора страхования, но подчеркнул, что инцидент не покрывался условиями полиса. Суд 3 марта 2025 года признал отказ в выплате обоснованным.

Дополнительные факторы. Санкции, невозможность вести взаиморасчеты с европейскими поставщиками и рост логистических расходов также значительно повлияли на состояние компании. К концу 2024 года у «ТК Интермода» образовались крупные долги перед контрагентами, кредитными организациями и бюджетом, следует из отчета. Она распродала товарные остатки и осталась без сотрудников.

Ситуация на рынке. Гендиректор сети универмагов «Стокманн» Геннадий Левкин отметил, что сроки поставок и оплаты товаров из Европы увеличились с 10 до 40 дней, что при высоких ставках по кредитам негативно сказывается на прибыльности дистрибьюторов.

По данным аналитического издания Fashion Buzz, высокая ключевая ставка и недоступность кредитных ресурсов усилили финансовую нестабильность малых и средних предприятий. До 30% из них рискуют закрыться из-за высоких издержек и падения спроса.

Опрос Anketolog.ru, проведенный в марте, показал, что в условиях санкционных ограничений 59% россиян уже перестроились на товары российских брендов, а 21% вообще отказались от импортной продукции. Однако 46% покупателей надеются на возвращение иностранных брендов, а 35% даже готовы переплачивать за импортную продукцию.

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