«Главный козырь – ностальгия»: ждут ли в России возвращения fashion-брендов

Цена или PR: за чем останется последнее слово

Российские бренды: прорыв длиною в три года

Первые сообщения о планах иностранных брендов вернуться в Россию появились в СМИ в конце зимы. Пока в новостях чаще всего фигурирует испанский холдинг Inditex (бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti и другие бренды).

Так, в феврале вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин заявил, что представители компании «в частном порядке» ведут переговоры о возвращении на российский рынок.

Все это пока больше выглядит как гипотетическое намерение, а не готовность к конкретным шагам. Однако и совсем «уткой» инфоповод не выглядит. Пожалуй, впервые с 2022 года.

Тем интереснее посмотреть, как к перспективе возвращения зарубежных брендов относятся сами россияне.

По данным опроса Anketolog.ru, 59% россиян перестроились на товары российских брендов, а 21% вообще отказались от импортной продукции. Вместе с тем, 46% покупателей положительно относятся к перспективе возвращения иностранных брендов. 36% при равном качестве намерены выбирать российские бренды, а 35% наоборот готовы платить больше за импортную продукцию. Получается, единого мнения среди аудитории нет, а значит конкуренция за покупателя в случае возвращения того же Inditex может оказаться совершенно непредсказуемой.

Российские бренды: прорыв длиною в три года

Будем честны: в 2022 году в успех российских fashion-брендов верилось с большим трудом. Казалось, после ухода западных конкурентов концепция их продвижения сведется к нехитрому «и так сойдет». Однако за последние годы модная индустрия России совершила настоящий прорыв практически по всем направлениям.

Достаточно сказать, что модным брендам удалось привлечь в команду сотрудников закрывшихся в стране топовых глянцевых изданий. Например, в Lime должность visual-директора заняла Ольга Дунина, бывший директор отдела моды Vogue, а пиаром в 12STOREEZ руководит Кирилл Коваленко, экс-PR-директор Condé Nast.

Крупные производители провели анализ покинувших рынок брендов, выделили опустевшие ниши и использовали их в качестве новых точек роста.

Например, у Sela и Zarina появилось направление одежды для мужчин. Gloria Jeans, Befree и O’STIN делают акцент на подростковой аудитории. Sela представила линию одежды для малышей (0–2 лет), которую ранее предлагали H&M, Zara и Uniqlo.

Важным шагом стало расширение размерного ряда. Раньше у отечественных брендов он зачастую ограничивался 50-м российским размером, в отличии от все того же H&M или Marks&Spencer. Сегодня российский массмаркет отшивает одежду 52–54 размера и даже привлекает plus-size моделей к рекламным кампаниям.

Отдельная история – работа с покупателями, которые раньше предпочитали бренды класса affordable premium вроде Massimo Dutti или COS. Яркий пример – новый бренд Idol от холдинга Melon Fashion Group, который предлагает одежду и обувь из высококачественных материалов.

Премиальные линейки представлены и у других брендов: Lime, Finn Flare и даже O’STIN. Последний вообще успел пережить удивительную трансформацию: запустил первый за 10 лет ребрендинг магазинов и окончательно отошел от ассоциаций со «скучной офисной одеждой».