Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Всё про индивидуальный план развития в бизнесе
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

«Главный козырь – ностальгия»: ждут ли в России возвращения fashion-брендов

Колонки
Колонки
Наталья Белкова
Наталья Белкова

Генеральный директор коммуникационного агентства 4D

Александр Сенников

В начале 2025 года СМИ сообщили о возможном входе на российский рынок иностранных брендов одежды, которые покинули страну три года назад. Информация пока не получила официального подтверждения. Например, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что компании не вернутся пока действуют санкции.

Хотя некоторые из них активизировались в последние месяцы. Только за март Inditex (владелец Zara и Massimo Dutti) подал 13 заявок в Роспатент — из них 8 на регистрацию брендов.

Но почему вернуться в Россию многим будет сложнее, чем кажется? И готовы ли к конкуренции отечественные бренды? О будущем российской fashion-индустрии размышляет Наталья Белкова – основатель и руководитель Коммуникационного агентства 4D.

«Главный козырь – ностальгия»: ждут ли в России возвращения fashion-брендов
  1. Колонки

Содержание

Действительно ли россияне ждут возвращения зарубежных брендов

Первые сообщения о планах иностранных брендов вернуться в Россию появились в СМИ в конце зимы. Пока в новостях чаще всего фигурирует испанский холдинг Inditex (бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti и другие бренды).

Так, в феврале вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин заявил, что представители компании «в частном порядке» ведут переговоры о возвращении на российский рынок.

Все это пока больше выглядит как гипотетическое намерение, а не готовность к конкретным шагам. Однако и совсем «уткой» инфоповод не выглядит. Пожалуй, впервые с 2022 года.

Тем интереснее посмотреть, как к перспективе возвращения зарубежных брендов относятся сами россияне.

По данным опроса Anketolog.ru, 59% россиян перестроились на товары российских брендов, а 21% вообще отказались от импортной продукции. Вместе с тем, 46% покупателей положительно относятся к перспективе возвращения иностранных брендов. 36% при равном качестве намерены выбирать российские бренды, а 35% наоборот готовы платить больше за импортную продукцию. Получается, единого мнения среди аудитории нет, а значит конкуренция за покупателя в случае возвращения того же Inditex может оказаться совершенно непредсказуемой.

Российские бренды: прорыв длиною в три года

Будем честны: в 2022 году в успех российских fashion-брендов верилось с большим трудом. Казалось, после ухода западных конкурентов концепция их продвижения сведется к нехитрому «и так сойдет». Однако за последние годы модная индустрия России совершила настоящий прорыв практически по всем направлениям.

Достаточно сказать, что модным брендам удалось привлечь в команду сотрудников закрывшихся в стране топовых глянцевых изданий. Например, в Lime должность visual-директора заняла Ольга Дунина, бывший директор отдела моды Vogue, а пиаром в 12STOREEZ руководит Кирилл Коваленко, экс-PR-директор Condé Nast.

Крупные производители провели анализ покинувших рынок брендов, выделили опустевшие ниши и использовали их в качестве новых точек роста.

Например, у Sela и Zarina появилось направление одежды для мужчин. Gloria Jeans, Befree и O’STIN делают акцент на подростковой аудитории. Sela представила линию одежды для малышей (0–2 лет), которую ранее предлагали H&M, Zara и Uniqlo.

Важным шагом стало расширение размерного ряда. Раньше у отечественных брендов он зачастую ограничивался 50-м российским размером, в отличии от все того же H&M или Marks&Spencer. Сегодня российский массмаркет отшивает одежду 52–54 размера и даже привлекает plus-size моделей к рекламным кампаниям.

Отдельная история – работа с покупателями, которые раньше предпочитали бренды класса affordable premium вроде Massimo Dutti или COS. Яркий пример – новый бренд Idol от холдинга Melon Fashion Group, который предлагает одежду и обувь из высококачественных материалов.

Премиальные линейки представлены и у других брендов: Lime, Finn Flare и даже O’STIN. Последний вообще успел пережить удивительную трансформацию: запустил первый за 10 лет ребрендинг магазинов и окончательно отошел от ассоциаций со «скучной офисной одеждой».

Пожалуй, одна из самых сильных сторон российского fashion-ритейла прямо сейчас – это коллаборации в разных проявлениях: от капсульных коллекций до сотрудничества с дизайнерами, стилистами и художниками. Многим запомнилась Ирина Шейк в рекламной кампании Gloria Jeans или совместная коллекция Zarina и стилиста Александра Рогова.

Работа с блогерами и селебрити в целом занимает значительную долю рекламных активностей. Причем работа эта комплексная: бренды сотрудничают как с нишевыми микро-блогерами, так и с топовыми звездами.

Например, в начале 2025 года лицом новой коллекции Finn Flare стал главный ньюсмейкер сезона Юра Борисов и его жена Анна Шевчук.

Интерес вызывают работы творческого хаба Befree:CO:Create, который объединяет молодых художников и дизайнеров со всей страны. Наверное, их самый известный проект – это «Культурный код», в рамках которого молодые креаторы создают самобытные принты «в тематике» разных городов России.

Наконец, стандартом для российской fashion-индустрии стало партнерство с благотворительными организациями. Например, Sela поддерживает фонд «Обнаженные сердца», а Zarina – «Подари жизнь», и таких примеров с каждым годом становится все больше.

Иностранные бренды: ностальгия как главный козырь

Сегодня российский fashion-рынок – это самодостаточная среда, которая закрывает потребности разных сегментов аудитории. Российские производители успешно соревнуются с западными в качестве материалов, актуальности коллекций, широте ассортимента. Сравнительно свободной остается ниша «товаров для дома», которую развивали H&M Home и Zara Home, хотя отечественные бренды постепенно заходят и сюда.

Вместе с тем возвращения зарубежных брендов в России все-таки ждут. 48% россиян признаются, что скучают по Zara, 46% – по H&M, 23% – по Bershka, а 14% – по Uniqlo. Вероятно, именно ностальгия покупателей по знакомым именам и станет главным козырем иностранных компаний.

Все-таки за годы работы этих брендов на рынке у аудитории сформировался определенный паттерн к покупкам в тех или иных магазинах.

Скорее всего, вернуть его будет сложнее будет сложнее, чем кажется, и вот почему:

  • Дефицит свободных площадей

Вопреки негативным прогнозам, доля свободных площадей в российских ТЦ сегодня оценивается в 8% – показатель доковидных времен. Значительную часть опустевших площадок успешно заняли российские бренды, в том числе флагманские локации.

  • Сервис

Уровень сервиса в России сегодня достаточно высок. Компании делают все, чтобы сделать взаимодействие покупателей с брендом максимально комфортным: обновляют магазины, предлагают новые опции доставки онлайн-заказов, работают с кадрами, укрепляют эмоциональную связь с аудиторией различными активациями.

Например, в этом году на 8 марта в магазинах Love Republic при покупке от определенной суммы можно было получить в подарок авторский букет. Удастся ли иностранным брендам предоставить покупателям релевантный опыт – большой вопрос.

  • Новые каналы продвижения

Российский рекламный рынок сильно изменился с 2022 года. Стандартные стратегии у нас могут просто не работать, а привычные иностранным компаниям рекламные инструменты вообще оказаться запрещенными.

Пример: сегодня отечественные бренды активно взаимодействуют с аудиторией через Telegram, что нетипично для западной практики. Зато российская аудитория Instagram* с 2021 по 2024 годы сократилась на 62%, и даже если возвращение иностранных компаний совпадет с разблокировкой платформы – быстро отыграть падение показателей соцсети не удастся. В результате той же Zara придется прорабатывать маркетинговую стратегию буквально с нуля. Просто скопировать подходы, которые работали в 2022 году, уже не получится.

  • Дополнительные бюджеты на работу с блогерами

Выстраивать отношения с инфлюенсерами также придется заново. Причем, уже с учетом законодательных изменений последних лет: налога на интернет-рекламу и ее маркировки. Это потребует дополнительных ресурсов: человеческих и финансовых.

  • Конкуренция с онлайном

В 2024 году доля российских брендов одежды и обуви в общем объеме продаж категории fashion на маркетплейсах достигла 40-70%. Онлайн-площадки стали для производителей одним из ключевых каналов продаж. Более того, маркетплейсы параллельно сами превращаются в инструмент продвижения. Здесь есть и баннеры, и реклама через поисковую выдачу, и нативные публикации, и рейтинги с участием стилистов.

Иностранным компаниям неизбежно придется с этим считаться, а в идеале – подключать продажи и через собственный сайт, и через маркетплейсы.

Цена или PR: за чем останется последнее слово

Вероятнее всего, в случае возвращения иностранных брендов лидерство на рынке получит тот, кто предложит лучшее соотношение цены и качества. Одежда и обувь российских производителей постоянно дорожает. По данным Fashion Factory School, в 2024 году затраты брендов на закупку сырья и производство выросли на 80%.

Международным корпорациям сдерживать рост розничных цен проще за счет больших оборотов. Однако глобальная инфляция, рост стоимости тканей и фурнитуры, удорожание логистики влияют и на них. При возвращении в Россию им придется закладывать большие бюджеты на аренду, увеличивать бюджеты на найм управляющей команды, бороться с дефицитом линейных сотрудников.

В результате разрыв в стоимости между продукцией зарубежных и российских брендов может оказаться не таким уж и заметным.

Более того, нишу бюджетного сегмента сегодня успешно занимают маркетплейсы и дискаунтеры типа Familia. Конкурировать с ними удастся только за счет жесткого ценового демпинга, на который иностранные бренды вряд ли пойдут.

Таким образом, вероятнее всего решающую роль в борьбе за российского покупателя сыграют PR и маркетинг, поэтому обеим сторонам стоит заранее продумать возможные стратегии продвижения. Отечественным брендам – держать под рукой антикризисный план и наращивать бюджеты на сотрудничество с инфлюенсерами. Иностранным – изучать российский маркетинговый ландшафт и быть готовыми осваивать новые инструменты.

Фото на обложке: ANRproduction / Getty Images

* Meta признана экстремистской в РФ, ее деятельность запрещена.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

Материалы по теме