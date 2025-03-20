Алгоритмы против идентичности: почему селлеры отказываются от брендинга

В таких условиях все больше предпринимателей выбирают путь минимальных затрат, полагаясь на алгоритмы, а не на собственный брендинг. О судьбе брендов в эпоху маркетплейсов рассказывает бренд-стратег и основатель Nikitin PR Consulting Артем Никитин.

Развитие e-com и разрастание маркетплейсов в последние годы создало ситуацию, в которой продвижение собственного бренда становится для продавцов менее выгодным. No name-товары могут легко конкурировать за счет множества других способов, которые предоставляют онлайн-площадки.

Почему маркетплейсы выигрывают борьбу за потребителя

Можно выделить сразу несколько причин, которые повлияли на то, что потребитель делает выбор в сторону маркетплейсов.

Цена товара — один из главных факторов выбора. Покупатели на маркетплейсах начали замечать, что зачастую продукция без бренда — будь то кабели, чехлы для телефонов или даже одежда — не сильно уступает более дорогим аналогам известных марок, но стоит в два-три раза дешевле.

Цена становится решающим фактором, когда бренд не предлагает ощутимых преимуществ. Так, для маркетплейсов no name-продукция, как правило, занимает значительную часть ассортимента и быстро заполняет пустоту, оставшуюся после ухода крупных брендов.

Удобство покупки в пару кликов. Маркетплейсы настолько сильно стремятся к сокращению пользовательского пути, что стали «спутником» своего клиента: открыв приложение, потребитель выбирает среди множества товаров, но в одном месте.

Стремительная смена трендов. Некоторые категории подвержены постоянным трансформациям спроса: товары для дома, одежда, косметика. Неизвестные производители способны быстро выпустить новый продукт и протестировать спрос за несколько дней.

Маркетплейсы не только развиваются в разы стремительнее онлайн-магазинов, но и меняют подход к продажам и взаимодействию с клиентом. Они мастерски сокращают пользовательский путь и уменьшают воронку продаж.

Пока бренд «продает» историю и ценности, выстраивая многолетние взаимоотношения со своей аудиторией, маркетплейсы делают акцент на удобстве и широком выборе, с которым не в силах соревноваться ни один отдельно взятый продавец.

Так, они вырываются вперед за счет тех инструментов, которые используют, и тех мощностей, которые способны обеспечить. Поэтому небольшим продавцам выгоднее довериться большим платформам, чем тратиться самим. Давайте детальнее рассмотрим, почему это происходит.

Грамотно выстроенная логистика маркетплейсов в эпоху перепотребления становится главенствующим конкурентным преимуществом. Скорость, с которой люди принимают решения о покупке, возврате и замене товара, крайне высока. Поэтому лояльность клиента сегодня напрямую зависит от того, за сколько дней привезут желанный гаджет или свитер.

Маркетплейсы имеют не только собственные и хорошо выстроенные логистические цепочки, но и могут себе позволить такие программы лояльности, которые подразумевают бесплатную доставку за подписку или возврат части покупки бонусами, которые можно потратить на товар другой категории.

Стоит упомянуть рекомендательные алгоритмы, предлагающие «похожие товары», персонализированную продукцию и напоминающие о предыдущих заказах. Они занимают важное место во взаимодействии с потребителем, позволяя ненавязчиво привлекать конверсию продавцам.